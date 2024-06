La renovació del CGPJ es podria concretar en els propers dies

El PSOE i el PP han reconegut aquest dilluns contactes per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mandat del qual fa cinc anys i mig caducat, unes converses que es podrien materialitzar en "els pròxims dies" després que encallessin per enèsima vegada a octubre del 2022. De fet, la portaveu del PSOE, Esther Peña, ha admès que espera un acord "més aviat que tard" amb el PP sobre l'òrgan de govern dels jutges.

"Hi ha optimisme perquè d'aquí a uns dies això sigui una realitat", ha assegurat en una roda de premsa a la seu del PSOE després de la reunió de l'Executiva socialista. El 12 de juny passat, Sánchez va donar un ultimàtum al PP en fixar aquest mes com a data límit per assolir un acord al CGPJ.

Aleshores va advertir al primer partit de l'oposició que si no s'avenia a pactar, portaria a terme una reforma del Consell per treure-li la facultat de nomenar jutges del Tribunal Suprem i dels tribunals superiors de Justícia. Tot i això, els contactes s'han intensificat els últims dies i ara les dues formacions es veuen més a prop de posar fi a un Consell General del Poder Judicial amb el mandat caducat des de fa més de cinc anys.

PSOE: "Optimisme" i "confiança" a arribar a un acord

Des del PSOE, Esther Peña ha reconegut aquest dilluns que té "confiança a arribar a un acord i optimisme que sigui més aviat que tard" encara que insisteix a mantenir la "discreció" sobre els contactes que estan en marxa perquè l'acord sigui " una realitat” en els propers dies.

Els socialistes no aclareixen si aquest ultimàtum, que s'acaba aquesta mateixa setmana, és inamovible o podrien estendre'l alguns dies més per culminar la negociació, davant la imminència d'un acord. En aquest sentit, fonts socialistes diuen que esperen no haver d'esgotar els dies per tancar-ho.

En tot cas, la sensació que traslladen des de la direcció socialista és diferent de la de la setmana passada, quan es veia més improbable arribar a una entesa. De fet, fa només uns dies, el Govern veia senyals negatius en el fet que encara no s'hagués convocat una reunió entre les dues parts i algunes veus de la direcció del PSOE admetien en privat que pensaven que no hi hauria renovació.

PP: "Hi haurà un bon acord o no n'hi haurà cap"

Fonts de la cúpula del PP també han reconegut contactes amb el PSOE per explorar la possibilitat d'un acord, si bé han deixat clar que no han canviat de posició i que hi ha d'haver garanties que s'avança en la independència judicial.

Així ho ha expressat públicament aquest dilluns el portaveu del partit, Borja Sémper, en assegurar que, encara que el seu partit té "voluntat" d'arribar a un acord, no es "baixarà" de la seva posició perquè es "garanteixi" la independència de l'òrgan govern dels jutges i es canviï el sistema d'elecció amb una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, de manera que els jutges elegeixin els jutges.

Des de 'Gènova' han reconegut a Europa Press que el PP "no es refia" de Pedro Sánchez i, per tant, exigeixen "garanties absolutes". "Hi haurà un bon acord o no n'hi haurà cap", han indicat fonts de l'equip d'Alberto Núñez Feijóo. Altres fonts de la cúpula del PP han admès que aquests contactes estan avançats amb el PSOE, que dirigeix per part del Partit Popular el vicesecretari d'Institucional, Esteban González Pons.

A més, ha justificat aquesta negociació en la necessitat d'avançar en la independència judicial i no deixar que Sánchez "passi el corró" i "nom a magistrats del Suprem", que seria "pitjor".

La Comissió Europea com a "garant" de l'acord

En qualsevol cas, fonts de la direcció del PP han assenyalat que la Comissió Europea haurà de ser "garant" de qualsevol acord entre els dos partits, després que aquest òrgan assumís aquesta mediació després de pactar-ho Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo el mes de desembre passat.

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i el vicesecretari d'Institucional van mantenir diverses reunions a Brussel·les i Estrasburg el primer trimestre de l'any però no hi ha data per ara per a una nova trobada, segons ha indicat públicament Sémper a preguntes de la premsa.