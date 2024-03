El repte de Sánchez a Feijóo: vol que el PP demani la dimissió d'Ayuso

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha desafiat aquest dimecres 13 de març el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a exigir la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, després del cas de presumpte frau fiscal que afecta a la seva parella, encara que "li costi el lloc" com el seu antecessor, Pablo Casado. En el seu torn, el cap de l'oposició l'ha emplaçat a donar "la cara" perquè el 'cas Koldo' és la seva "trama de corrupció" i ha avisat que "com més encengui el ventilador, més n'acredita la desesperació".

La sessió de control al Govern al Ple del Congrés s'ha convertit en un tens duel parlamentari, amb acusacions mútues de corrupció sobre la trama de mossegades en la compra de mascaretes durant la pandèmia i sobre el cas que afecta el Novio d'Ayuso (un presumpte frau fiscal de 350.951 euros a través de factures falses). En aquesta picabaralla parlamentària, Sánchez fins i tot ha tret a la llum l'"estreta amistat" de Feijóo amb un "cap del narcotràfic" a Galícia.

Feijóo: "El que calla, atorga"

Feijóo ha obert foc carregant contra el president del Govern pel 'cas Koldo' i li ha assegurat que no el va sorprendre el "silenci còmplice" quan fa una setmana li va dir al Congrés que "ho sabia i ho va tapar". "Ja sap, el que calla atorga", ha sentenciat.

El líder del PP ha avisat Sánchez que el seu futur està "amenaçat per la corrupció": "la corrupció política d'haver comprat la Presidència a canvi d'impunitat", en al·lusió a la llei d'amnistia; i "la corrupció econòmica" que, segons ell, "coneix molt bé" perquè el Govern del PSOE "va pagar per màscares que la trama va convertir en mossegades".

Així, ha afirmat que el Govern de Sánchez "va pagar per màscares que la trama va convertir en mossegades", "va demanar a altres que les compressin", "va donar la xivatada als investigats" i "va rebre a l'aeroport de Barajas la vicepresidenta veneçolana de Maduro amb els membres de la trama", en referència a l'anomenat 'cas Delcy', la reobertura del PP del qual vol sol·licitar per la seva vinculació amb el 'cas Koldo'.

Feijóo ha recordat a més el rescat d'Air Europa i ha destacat que l'Executiu "va negociar un rescat milionari a una empresa amb un dels líders de la trama", que està implicat en "la venda de les màscares" i "va acompanyar el Govern al aeroport de Barajas".

Per això, el cap de l'oposició ha preguntat a Sánchez per què "no ha ordenat" al PSOE i al Govern que "doni totes les explicacions" als diputats i als ciutadans. "I per què tampoc ha respost el que només vostè pot contestar? Estem davant d'un suposat molt greu de corrupció senyor president, que afecta el seu Govern, el seu partit i probablement a vostè", li ha etzibat, per exigir-li "donar la cara" i aclarir fins on "pot arribar aquesta trama de corrupció".

Sánchez: "Demana la dimissió d'Ayuso, encara que li costi el lloc"

Davant aquesta exigència del PP, Sánchez ha presumit de "col·laborar amb la Justícia" en el cas de la presumpta trama de mossegades en la compra de mascaretes durant la pandèmia, i de "rendir comptes davant de les Corts Generals creant una comissió d'investigació", així com d'assumir responsabilitats polítiques, sense doble vara de mesurar i sense lleis de l'embut.

Dit això, ha passat a l'atac contra el PP demanant que actuï amb la coherència que predica. Així, ha recordat que els populars van demanar la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, "per un cas que afectava la seva parella i que posteriorment va ser arxivat".

"Li exigeixo que demani la dimissió de la senyora Ayuso com a president de la Comunitat de Madrid, que tingui coratge, que sigui valent, que exigeixi la dimissió de la senyora Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid, encara que això li costi el lloc com a al senyor Casado", ha demanat Sánchez.

Segons Sánchez, Feijóo ha de reclamar a Ayuso "la dimissió" i "responsabilitats polítiques" després de les informacions que han conegut. "I llavors començarà a ser vostè una cosa creïble en l'exemplaritat i en la lluita contra la corrupció", ha manifestat, davant d'un hemicicle esvalotat, que ha portat la presidenta de la Cambra a intervenir i pregar silenci.

Tot seguit, Sánchez ha defensat no parlar de terceres persones sinó d'ells dos. "Imaginarem que jo sóc alt càrrec d'una comunitat, posem que de la Xunta de Galícia. I durant cinc anys es desenvolupa una relació d'estreta amistat amb un capo del narcotràfic", ha assegurat, al·ludint després a dinars, hotels, vacances junts, així com viatges a Canàries, Eivissa, Portugal o "fins i tot Andorra on suposadament aquest narcotraficant va blanquejar 21 milions dels francs francesos de llavors".

Sánchez ha recalcat a Feijóo que en aquest cas el PP estaria demanant la dimissió. "Però no ho fa perquè va ser vostè qui va desenvolupar aquesta amistat amb un capo del narcotràfic a Galícia" , ha assegurat, per afegir que el líder del PP "amb aquest historial, ha pogut escalar pel cap alt alt" del seu partit però a el PSOE "no hauria arribat ni a regidor de poble".