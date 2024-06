La resposta de Comín a l'anul·lació del vot de Puig

per Redacció CatalunyaPress

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, ha criticat que "una vegada més, les togues intenten neutralitzar les urnes" a Catalunya, després que el Tribunal Constitucional (TC) acordés aquest dimarts anul·lar el vot telemàtic al Parlament del diputat i exconseller Lluís Puig, que resideix al'estranger des de l'1-O.

Segons ha afirmat en una entrevista d'aquest dijous a TV3, aquest fet no el sorprèn ja que és 'made in Spain' si bé ha sostingut que “en cap democràcia europea el TC no faria una sentència en plena campanya electoral ia pocs dies de la constitució de la Taula".

"És impropi", ha afegit Comín, que ha explicat que des de Junts estan analitzant totes les opcions que tant la conformació de la Mesa com la investidura transcorren com mereixen, en les paraules.

El TC va donar la raó aquest dimecres al recurs d'empara presentat pel PSC, declarant nuls els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya del 18 i 19 d'abril del 2023, que permetien el vot telemàtic transitori fins a una reforma del Reglament del Parlament.

Aquests acords havien estat la resposta del Parlament a una sentència anterior del TC, també impulsada pel PSC, que va anul·lar el vot telemàtic de Puig per no ajustar-se als supòsits contemplats a la normativa.

Després del revés inicial del TC, la Mesa del Parlament va aprovar, amb els vots d'ERC, Junts i la CUP, una proposta per permetre Puig votar telemàticament de manera transitòria en "situacions excepcionals de gravetat especial".

Tornada al costat de Puigdemont

En preguntar-li per tornar a Catalunya, ha assegurat que serà de forma "conjunta" amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el mateix Puig per, d'aquesta manera, expressar que es tracta d'una gran victòria col·lectiva, textualment.

"Aquesta volta junts és una manera de dir als catalans que la democràcia, no només l'independentisme, ha guanyat l'autoritarisme i el franquisme", que creu que l'Estat ha estat practicant els últims anys, ha explicat l'exconseller.

D'aquesta manera, ha apuntat que “si el president ha dit que ell torna per a la investidura i hem de tornar junts, doncs tornarem junts per a la investidura”.