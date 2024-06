La resposta d'Armengol sobre el certificat de Balears a la trama Koldo

La presidenta del Congrés i expresidenta de les Balears, Francina Armengol, ha negat aquest divendres que el certificat que va fer l'Administració balear a l'empresa vinculada a la trama Koldo per la compra de màscares servís com a aval perquè altres organismes com Ports de l'Estat o ADIF contractaran amb aquesta societat.

Així ho ha defensat durant la comissió d'investigació del Senat sobre les ramificacions del cas Koldo, on ha precisat que el certificat es va realitzar el mes d'agost de l'any 2020, mentre que els contractes d'aquesta empresa amb Ports de l'Estat, ADIF , Interior i Canàries són anteriors a agost.

Davant preguntes de la senadora d'UPN, María del Mar Caballero, l'expresidenta balear ha qualificat de "lògic" fer aquest tipus de certificats quan una empresa ho demana. Tot i això, ha aclarit que això "només vol dir que s'han rebut el nombre de màscares, o sigui, la quantitat, l'embalum i el temps".

"No diu res més de si la màscara està bé o no. Aquest no és l'objectiu d'aquest certificat, que és un certificat tècnic que es té a totes les administracions públiques. És absolutament fals que això serveixi d'aval per a les altres compres perquè aquest certificat es fa a l'agost i les compres de Ports de l'Estat, d'Adif, del Ministeri de l'Interior, de les Canàries són anteriors a l'agost”, ha sostingut Armengol.

Així mateix, Armengol ha descartat que aquest certificat servís com a aval per a altres contractes posteriors amb Ferrovial: "Ferrovial no necessita cap aval de ningú, perquè és una empresa que té tots els avals del món".

El procediment per al contracte

Com va fer en les seves compareixences a les comissions de recerca del Congrés i Balears, Armengol ha relatat el procés de compra de les màscares, la posterior reclamació i el grau de coneixement de l'exassessor ministerial Koldo García.

En aquest context, ha defensat que les màscares adquirides amb l'empresa vinculada a la trama Koldo es van comprar per a "ús civil per a la desescalada". En aquell moment, la seva administració les va enviar a analitzar l'Instituci Nacional de Seguretat en el Treball, que els precisa que aquest material no filtri com una FFP2, "però això no vol dir que sigui una màscara 'fake' ni que no serveixi".

"És una màscara que serveix més que una quirúrgica i per això la fem servir com a estoc de seguretat", ha afegit. A partir d'aquí, segons ha explicat, l'equip de Salut decideix "amb criteri tècnic" que es podria reclamar el preu a l'empresa, tot i que ha insistit que les màscares es van guardar d'estoc perquè es podien fer servir.

La seva relació amb Koldo

Al ser preguntada per UPN si se sent responsable per haver facilitat des del seu Govern que la trama "pogués seguir estafant amb màscares", Armengol ha dit que "això no és cert", alhora que ha recalcat que no podia controlar tot el que es comprava, sinó que estava damunt del que competia com a presidenta d'una comunitat autònoma.

Sobre això, ha recalcat que coneixia Koldo García com a assessor del llavors ministre de Transports, José Luis Ábalos, amb qui va parlar per al tancament dels Ports i aeroports durant el més dur de la pandèmia del Covid.