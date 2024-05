La resposta de Carrizosa sobre un hipotètic pacte amb el PSC

El cap de llista per la demarcació de Barcelona de Ciutadans a les eleccions al Parlament, Carlos Carrizosa, ha expressat el seu desacord amb la política de pactes del PSC esgrimint que “molt haurien de canviar les coses” perquè el seu partit arribés a pactar amb el candidat socialista, Salvador Illa.

Així ho ha dit aquest divendres 3 de maig en una entrevista a RNE , en què el número 1 de la formació taronja ha recalcat que no pactarà amb els socialistes per haver ajudat els separatistes "a eradicar el castellà dels col·legis" i per ajudar a "neutralitzar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)" per aquesta mateixa comesa. "Jo a aquest senyor Illa la veritat molt haurien de canviar les coses perquè poguéssim recolzar-ho" ha apuntat.

També ha expressat que Ciutadans és "un partit lleial" al constitucionalisme a Catalunya i que per això "mai recolzaran ningú que vingui de president amb el suport del separatisme". En aquest sentit, ha considerat que tant el PP com el PSOE "acaben subordinant" la seva presència a la Moncloa "als pactes que puguin arribar amb l'independentisme".

Per fer visible la postura dels populars , Carrizosa ha recordat que l'expresident José María Aznar va tancar l'última escola bilingüe i va rebaixar la presència i competències de l'Estat a Catalunya, a més de dur a terme els pactes del Majestic amb què es va treure la Policia Nacional" i va reduir a la "mínima expressió" la Guàrdia Civil a Catalunya.

També ha recordat que l'expresident Mariano Rajoy va arribar a recolzar l'expresident de la Generalitat Artur Mas i que posteriorment aquest "li va muntar un referèndum", mentre que ara, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "veu presentable el senyor Puigdemont". "Doncs esperem exactament el mateix", ha dit.

Segona vegada al capdavant de la llista de Cs

L'advocat barceloní és, per segons comicis seguits, el número 1 de la llista de la formació taronja a la demarcació de Barcelona.

A les anteriors eleccions, les de l'any 2019, els liberals van ser els grans derrotats: van perdre 30 escons, ja que a les anteriors havien estat els vencedors en nombre de vots.