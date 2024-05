El resultat electoral que Puigdemont consideraria una ''victòria''

per Helena Celma

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, veu un "senyal de victòria" que el seu partit estigui gairebé fregant el PSC als sondejos ja que, en les seves paraules, estan disputant el lideratge als socialistes quan aquests últims el tenen tot a favor.

"Tenir opcions reals de ser la primera força parlamentària, amb la qual fa tres anys que està en campanya electoral i que ho té tot a favor, és una proesa", ha afirmat en una entrevista d'aquest divendres a 'ElNacional.cat'.

Ha atribuït el suport a la seva candidatura al "sentiment d'estar protagonitzant un episodi electoralment històric", i ha augurat que hi ha moltes probabilitats que hi hagi una majoria independentista després dels comicis d'aquest diumenge.

En preguntar-li pel fitxatge de l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero anunciat pel candidat del PSC, Salvador Illa, i pels suports dels exconsellers Santi Vila i Miquel Sàmper, ha opinat que "hi ha una mica de nervis" entre els socialistes.

"Quan a l'última recta de la campanya has de començar a treure conillets del barret, és que les coses no t'acaben d'anar bé", ha ironitzat Puigdemont, si bé ha assenyalat que anunciar Trapero és un fet insòlit que no li fa cap favor a la policia ia l'intent que el seu lloc sigui políticament neutre, textualment.

Escoltes durant la campanya electoral

D'altra banda, una cosa que ha destacat durant la campanya electoral és que s'ha vist el líder català escortat pels Mossos d'Esquadra al sud de França.

Els escortes són agents de la divisió d'escortes de la policia catalana, que fan aquesta tasca estant fora de servei i sense portar armes, utilitzant dies de descans o vacances.

Aquest modus operandi ja s'havia observat en el passat durant l'estada de Puigdemont a Bèlgica, després de sortir d'Espanya després de conèixer-se la sentència del Tribunal Suprem en el judici als líders del procés independentista català.

Fonts de la prefectura dels Mossos han comunicat a El País que estan analitzant les imatges i fotografies dels actes en què participa Puigdemont al sud de França per identificar els agents i verificar en quina situació laboral es trobaven durant la seva presència a Argelès , l'actual base d'operacions del polític i el seu partit, Junts, al'estranger.