Riba recalca a Puigdemont que la llei d'Amnistia és un ''treball conjunt''

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha recordat a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont que l'aprovació de la Llei d'Amnistia ha estat un treball conjunt entre formacions independentistes.

"No podem sortir a última hora i fer grans proclames victorioses. Això ha estat una feina col·lectiva, no ha estat ni d'exilis ni de presons", ha defensat en una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya.

Ho ha dit al preguntar-li per les declaracions de Puigdemont dijous passat després de l'aprovació de l'Amnistia al Congrés, que va atribuir el triomf de la mesura a l'estratègia de Junts de mantenir la posició, afirmació que Riba ha assegurat que "dol".

D'aquesta manera, ha defensat l'Amnistia com una "una victòria compartida amb tothom, partits polítics, associacions, entitats i centenars de represaliats".

També ha criticat els jutges, que ha acusat textualment de fer política a la dreta de Vox en lloc d'aplicar la llei: "No hauríem de lluitar perquè s'apliqui una llei aprovada al Congrés".

Investidura

En preguntar-li pel paper d'ERC amb vista a una possible investidura del candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat als socialistes "una proposta de finançament singular i un full de ruta clar per al dret a l'autodeterminació".

"Si no hi ha aquestes dues coses sobre la taula, no cal ni que ens truquin", ha recalcat Riba, que ha apuntat que el que vol ERC és que tant PSC com Junts, l'oposició al seu Govern, es posi d'acord, en les paraules.

Així, ha dit que juntaires i socialistes no poden pretendre que sigui ERC qui doni una solució als que han donat els seus "opositors".

Vigilància biomètrica

Pel que fa a les eleccions europees, Riba va proposar aquest diumenge que la UE prohibeixi la vigilància biomètrica amb intel·ligència artificial (IA), com un pas més a la llei europea d'intel·ligència artificial que va aprovar l'Eurocambra durant la darrera legislatura.

La candidata ha assegurat que en els darrers cinc anys el Parlament Europeu ha legislat en temes que afecten la vida de tots els ciutadans europeus, i ha fixat el tema de la intel·ligència artificial com una de les prioritats ja que, diu, impactarà a la vida de totes les persones.

Pel que fa a les polítiques adreçades als joves, Riba ha demanat que la UE obligui que totes les pràctiques laborals siguin remunerades a tota la UE, i ampliar el pressupost de l'Erasmus+ davant la pujada dels costos d'habitatge i de vida que limiten les persones que poden pagar-se participar en aquest programa per a estudiants.