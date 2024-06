Riba, sobre ERC: ''Sempre ens aixequem, encara que caiguem molt baix''

La candidata d'ERC a les eleccions europees, Diana Riba, ha defensat la resiliència del seu partit: "Sempre ens aixequem, encara que caiguem molt baixos, ens aixequem molt més forts, perquè sabem on anem".

"Som la gent que sempre lluita", ha dit durant l´acte de tancament de campanya d´ERC a Sant Cugat del Vallès (Barcelona) amb el president de la Fundació Josep Irla i candidat a Spitzenkandidaten, Raül Romeva, i la presidenta de l´Aliança Lliure Europea (ALE), Lorena López de Lacalle.

Ha reivindicat la feina feta per ERC al Parlament Europeu (PE), on ha lluitat per les dones, per les minories, pel clima, per la llibertat i on ha posat el seu "granet de sorra" per tirar endavant l'amnistia, i ha promès que continuaran treballant pel dret a decidir.

Romeva ha demanat omplir les urnes amb vots republicans per defensar la democràcia a Europa i perquè cal que al PE hi hagi "les persones que fa anys que treballen a favor del bé comú, dels drets i llibertats".

López de Lacalle ha assegurat que l'ALE és "l'única opció útil per defensar els drets socials i nacionals" dels pobles i ha advocat perquè la Unió Europea (UE) imposi sancions als partits feixistes i antidemocràtics.