Ribera demana valentia a les empreses per combatre la ultradreta

per Helena Celma

La candidata del PSOE a les eleccions europees, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha demanat valentia a les empreses espanyoles davant la ultradreta: "Han de ser més valents a l'hora d'expressar les seves opinions. Se'ls fa una mica en falta”.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico de Catalunya' en preguntar-li per les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, que dilluns passat va demanar als empresaris espanyols defensar la democràcia davant el "retrocés dels reaccionaris".

Ribera ha sostingut que a les empreses els està anant molt bé amb l'agenda verda i social del Govern, i per això creu que aquestes han de respondre i "tenir algun tipus de preocupació" que no sigui només l'econòmica, textualment.

En aquest sentit, la ministra ha opinat que l'acusació permanent a l'Executiu, en les seves paraules, fa que les companyies "siguin més tímides del que correspon", cosa que veu preocupant, i els ha avisat dels efectes d'una majoria eventual juntament a la ultradreta a l'Eurocambra després dels comicis europeus.

"Si ens trobem amb partits polítics majoritaris al Parlament Europeu que neguen la ciència, que demanen frenar l´agenda ambiental i l´agenda verda, que neguen la justícia social i no ofereixen garanties d´estabilitat, es perden oportunitats per invertir a Europa", ha afirmat.

"Menys Europa, més conflicte i menys drets"

D'altra banda, Ribera va fer un acte de campanya a Las Palmas de Gran Canària aquest diumenge passat, en què va demanar que se n'anés de forma massiva a les urnes el proper 9 de juny per evitar que hi hagi una correlació de forces al Parlament Europeu que "ens porti a menys Europa, a més irrellevància, a més conflicte, a menys convivència, a menys drets, a menys persones, a més negoci i més cinisme".

Teresa Ribera va advertir que el 9 de juny cal deixar clar, en dipositar la papereta, si es volen defensar "els drets, les llibertats, la convivència, la democràcia, el progrés i el futur", tal com propugna el PSOE, o, si, al contrari, es vol apostar per "la llibertat de l'insult, de l'agressió, per la normalització de la ultradreta i la fallida de l'espai públic" que defensen la dreta i la ultradreta.

La mateixa dreta, ha afegit Ribera, "que diu defensar la Constitució i que pretén donar lliçons a tots de convivència i de respecte als jutges i que fa 2.000 dies que se salta la Constitució i no renova el Consell General del Poder Judicial sense pudor" ; que "s'inventa que necessitem que la Comissió Europea intervingui entre el Govern d'Espanya i la Comissió Europea i pren els cabells als comissaris europeus i els deixa tirats".

La ministra va afirmar que Alberto Núñez Feijóo, "el que va venir de moderat", és el president del Partit Popular "més mimetitzat amb la ultradreta" i el va acusar d'estar pensant sempre en "com fastiguejar, de què em puc queixar, a veure com poden sortir pitjor les coses”. "¿Aquests pensen que poden ajudar a construir una millor Europa?", s'ha preguntat.

Teresa Ribera va voler deixar clar que els que sempre "surten guanyant a l'enrenou mai beneficien la gent". Per això va fer una crida a votar el 9 de juny que ve, mostrant-se convençuda que tenen "la força, les ganes, el compromís i els principis que ajuden a enfrontar els desafiaments amb honestedat i humilitat, però amb convicció".

Així doncs, la candidata socialista va advocar per "seguir lluitant" per aconseguir un futur a Europa "amb més drets, més llibertats, més democràcia, més oportunitats, més i millor convivència per a tothom; una Europa diversa que hem de preservar i cuidar perquè ens importa a tots"