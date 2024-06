Ribera retreu que Feijóo faci ''bromes'' sobre la justícia social

La candidata del PSOE a les eleccions europees, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat aquest diumenge que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "es presumeix" de no voler els fons europeus per invertir en els espanyols i que fa bromes, textualment, de molt mal gust pel que fa a la justícia social.

Així ho ha retret en un acte de campanya a Lleida, amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i el número 3 dels socialistes a les europees, Javi López.

Així mateix, ha criticat el silenci d'algunes formacions, en al·lusió implícita als populars, davant l'extrema dreta i el seu discurs, segons ella, antieuropeu: "Hi ha qui està una mica perdut i en realitat no sap ni què defensa ni què vol ".

La trajectòria de Ribera

Nascuda el 19 de maig del 1969 a Madrid, Ribera es va llicenciar en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i va obtenir un diploma en Dret Constitucional i Ciència Política pel Centre d'Estudis Constitucionals. Va iniciar la seva carrera a l'administració pública el 1996, quan es va unir al Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient.

Durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Ribera va ser nomenada directora general de l'Oficina de Canvi Climàtic del Ministeri de Medi Ambient el 2004. En aquest càrrec, va coordinar les polítiques nacionals de canvi climàtic i va representar Espanya en diverses cimeres internacionals. El 2008, va ascendir a Secretària d'Estat de Canvi Climàtic, on va desenvolupar i implementar polítiques climàtiques i energètiques, incloent-hi el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic, i va participar activament en les negociacions internacionals sobre el tema.

Després de la sortida del govern de Zapatero, Ribera es va traslladar a París per unir-se a l'Institut per al Desenvolupament Sostenible i les Relacions Internacionals (IDDRI), on va treballar com a directora fins al 2018. En aquesta etapa, va continuar la seva tasca en canvi climàtic i desenvolupament sostenible, col·laborant amb institucions internacionals i governs per promoure polítiques ambientals efectives.

Al juny de 2018, amb l'arribada de Pedro Sánchez al govern, Ribera va ser nomenada Ministra per a la Transició Ecològica. En aquest càrrec, va gestionar l'energia, el medi ambient i l'aigua, centrant-se en la descarbonització de l'economia, la promoció d'energies renovables i la implementació de polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El gener del 2020, va ser ascendida a Vicepresidenta Quarta del Govern, ampliant el seu mandat per incloure el repte demogràfic, i el juliol del 2021, es va convertir en Vicepresidenta Tercera.

Sota el seu lideratge, Espanya va aprovar el 2021 la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que estableix metes ambicioses per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i fomentar l'ús d'energies renovables. Ribera també va supervisar l'elaboració i la implementació del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC), que estableix el full de ruta d'Espanya per a la transició energètica fins al 2030.