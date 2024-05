Rius: ''La declaració d'independència continua vigent''

El portaveu de Junts+, Josep Rius, ha assegurat que la declaració unilateral d'independència que va fer el Parlament català el 27 d'octubre del 2017 "segueix vigent", augurant alhora que el Govern de Pedro Sánchez "validarà" i "pactarà" amb la formació liderada per Carles Puigdemont, un referèndum d'autodeterminació.

"El Parlament de Catalunya el 27 d'octubre del 2017 va fer una declaració d'independència que està vigent, lògicament", ha expressat el dirigent de Junts+ en una entrevista a TVE , en què ha afegit que no descarta que el president del Govern, Pedro Sánchez, accedeixi al referèndum malgrat que ara ho negui, ja que també va negar l'amnistia i avui “és gairebé una realitat”.

El dirigent de la formació independentista ha explicat que la vigència de la declaració d'independència és deguda a "una qüestió molt bàsica": El fet que va ser la seu de la sobirania popular qui va fer la declaració el 2017 i que aquesta mateixa seu segueix avui encara al Parlament de Catalunya.

D'altra banda, ha assegurat que "s'ha obert" una via de negociació amb el PSOE i que posaran "totes les seves forces i energies" per celebrar un nou referèndum a Catalunya, encara que "aquesta vegada pactat i validat" amb el Estat espanyol".

Puigdemont desvincula immigració i delinqüència multireincident

Per part seva, Carles Puigdemont ha reafirmat la postura del seu partit en relació a temes com la multireincidència, especialment després de la controvèrsia sorgida amb alguns alcaldes del Maresme fa uns mesos. L'expresident de la Generalitat ha destacat que aquest fenomen no està lligat a la immigració, sinó que és més aviat un problema judicial que no pas policial. Puigdemont ha assenyalat que ja va enfrontar aquest desafiament durant el seu mandat com a alcalde de Girona, abans de convertir-se en president de la Generalitat.

El candidat de Junts ha expressat aquestes idees durant una conferència de premsa sobre el repte demogràfic que representa una Catalunya amb vuit milions d'habitants, amb una població envellida, baixa taxa de natalitat i el flux d'immigrants. Aquest panorama planteja un futur complex en termes de gestió i serveis públics, especialment considerant les projeccions daugment de la població.