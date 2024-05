Rodríguez carrega contra Errejón i Sumar pel seu 'no' la Llei del Sòl

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha lamentat el rebuig de la reforma de la Llei del Sòl per part de Sumar i ha criticat que la comparin amb les mesures que va prendre al seu dia l'expresident popular José María Aznar. Ha assegurat que aquesta acusació demostra una "absoluta ignorància de qui no ha trepitjat un ajuntament".

En una entrevista concedida a Onda Cero aquest divendres 24 de maig, la ministra ha expressat que el portaveu de Sumar al Congrés, Iñigo Errejón, demostra una "absoluta ignorància" pròpia de qui "no ha trepitjat un ajuntament" i de qui "no coneix el significat d´un pla urbanístic", en dir que la Llei del Sòl és hereva de l´època en què Aznar era president del Govern d´Espanya.

D'aquesta manera, Rodríguez ha aconsellat Errejón que "ja que no tenen regidors a cap lloc d'Espanya", s'ajunti amb els d'altres formacions d'esquerres, i "vaig passar pels ajuntaments" de les ciutats amb problemes urbanístics per comprendre "de què es tracta" la llei que proposen. "Veure el problema de l'habitatge avui, amb la perspectiva o l'òptica de fa 15 anys, és no haver entès res", ha afegit.

"No confiava en Sumar, no tenen representació als ajuntaments i aquesta és una norma que ens interessa i importa, i que hem treballat, cuidat i promogut els partits amb presència municipalista, per això des del primer moment jo he confiat en el Partit Popular , potser és un altre dels meus pecats, ha continuat explicant Rodríguez.

Finalment, ha expressat que "no entén" el rebuig de Sumar a la llei al Congrés, ja que la van recolzar al Consell de Ministres, i ha emmarcat el rebutjat del PP a la proximitat de les eleccions europees. També ha confessat que no comptava que "els havien de portar (al PP) davant notari" perquè recolzessin la norma, ja que, segons la seva opinió, als d'Alberto Núñez Feijóo "els interessa" i comparteixen "la filosofia".

Estava previst que la modificació de la normativa anés al Ple de la Cambra Baixa el passat dijous 23 de maig, però finalment es va retirar.