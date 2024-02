Rovira afirma que van declinar la proposta d'investidura de Feijóo proposada pel PP

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que el PP va proposar als republicans pactar al Congrés dels Diputats una investidura del llavors candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, però van declinar.

"Després de les eleccions espanyoles, va venir un diputat del Congrés dels Diputats a proposar que parléssim. Un diputat anomenat Carlos Floriano es va dirigir a Teresa Jordà", ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya.

"Ells volien conformar una majoria i nosaltres li vam respondre que nosaltres no parlem amb el PP i que no. Que gràcies, però que no", afirma. Des d'ERC, entenien que només hi havia la possibilitat de conformar un bloc progressista a la Cambra Baixa.

'Res en comú amb el PP'

En aquest sentit, ha relatat que els republicans van continuar "fent possible allò que avui existeix, que és aquesta majoria política que treballa des d'un punt de vista social".

Aquestes declaracions van sorgir en referència al bloc que va permetre la investidura del llavors candidat del PSOE i ara president del Govern, Pedro Sánchez.

Alhora, ha criticat que el PP és el partit que "el 2016 i el 2017, no només no ofereix diàleg, sinó que promou que la via del debat polític sigui la criminal" i el partit que, segons Rovira, alimenta que la Fiscalia acusa els independentistes de rebel·lió, després de sedició i ara de terrorisme.

"Això és el PP. Què tenim en comú amb el PP? No tenim res en comú amb el PP", ha assenyalat la secretària general d'ERC.

També ha acusat els populars de presentar-se a totes les eleccions autonòmiques fent discursos en contra de Catalunya i els catalans, en paraules.

Junts

En preguntar-li per què Junts es reunís amb el PP després de les eleccions generals del 23 de juliol, ha indicat que això és una cosa que han d'explicar els postconvergents: "El que faci Junts crec que ho ha d'explicar Junts".

Per part seva, ha sostingut que des d'ERC han de poder explicar amb transparència les relacions polítiques que mantenen per poder treballar amb "transparència i coherència" els possibles acords.