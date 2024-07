Rovira anuncia un expedient al canal ètic d'ERC pels cartells de Maragall

El serial dels cartells difamatoris contra Ernest i Pasqual Maragall continua. Si aquesta setmana Esquerra Republicana (ERC) anunciava una investigació interna i l'exlíder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona assenyalava directament el director de comunicació de la formació, Tolo Moya, d'estar darrere d'aquests, l'última veu amb autoritat al partit que s'ha pronunciat és Marta Rovira.

La secretària general dels republicans (amb funcions de presidenta), ha assegurat, des de Suïssa, l'obertura d'un expedient al canal ètic del partit.

Rovira ha assegurat que els responsables de l'expedient determinaran "els fets provats i, si escau, les sancions que corresponguin del codi de conducta".

"El sistema de garanties és imparcial i independent de la direcció, com ha de ser en una organització democràtica. I això no va de sectors perquè a ERC no n'hi ha. El rovirisme no existeix", ha sostingut en una publicació al seu perfil de la xarxa social X.

D'altra banda, ha volgut recordar que la feina fins al congrés és garantir les condicions de democràcia interna perquè tothom pugui opinar, participar i decidir en termes d'igualtat.

Joan Tardà: "Si ho hagués sabut, n'hauria agafat dos o tres pel coll"

Més contundent, però sent fidel al seu estil (sense pèls a la llengua), s'ha manifestat el que fos disputat de la formació independentista al Congrés, Joan Tardà.

En declaracions a Els Matins de TV3 aquest dimecres 3 de juliol, ha assegurat que "si ho hagués sabut, n'hauria agafat dos o tres pel coll", criticant també la reacció del partit, a qui ha exigit que actuï de forma "immediata i contundent" per saber la veritat.

Tardà ha assegurat que ha quedat "atordit" quan li ha arribat la informació de l'existència dels cartells i ha reforçat el seu argumentari apuntant que "mai no m'hauria pensat que això podria sortir de l'àmbit d'ERC".

L'expolític de Cornellà de Llobregat ha confessat que no ha parlat amb Ernest Maragall, però que li diria que “ho sento proper, perquè el disgust que ha de tenir aquest home ha de ser immens”.