Rovira revela si Junts i PSC han fet alguna proposta a ERC per a la investidura

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha assegurat que ni el PSC ni Junts no han fet arribar les seves propostes als republicans de cara a demanar el seu suport per a la investidura a la presidència de la Generalitat.

En una entrevista d'aquest divendres a Ser Catalunya, ha explicat que sí que hi ha hagut "converses" amb socialistes i juntaires després de la configuració de la Mesa del Parlament, però no negociacions.

"Les estem fixant per a la setmana que ve i el que hem demanat en aquestes converses prèvies és que ens presentin propostes, perquè al final tothom diu a ERC què ha de fer però ningú li explica per què ho ha de fer", ha apuntat Rovira.

Ha criticat que no saben quines són les propostes per a Catalunya ni el programa de Govern del candidat del PSC, Salvador Illa, ni tampoc el que pretén fer el de Junts, Carles Puigdemont, quan torni, i ha afirmat que ERC sí que els ha aclarit. on és Esquerra Republicana i on la trobaran”.

En preguntar-li per les declaracions de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, sobre que Catalunya ha de tenir un tractament especial en matèria de finançament, ha demanat als socialistes posar-lo a sobre de la taula, ja que no els sona bé “la música de negociació als mitjans de comunicació".

Congrés ajornat

La dirigent republicana també s'ha referit al congrés extraordinari per votar el preacord entre ERC i PSC per entrar al govern de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, que s'havia de celebrar aquest dijous però va haver de ser ajornat per falta d'aforament a la sala.

Rovira ha afirmat que la direcció dels republicans s'ha posat a disposició de la federació de Barcelona per trobar els mitjans per dur a terme la votació en els propers dies, ja que creu que aquesta s'ha de celebrar.

Ha sostingut que l'afluència de militants i la seva voluntat de dir la seva, debatre, parlar i decidir, textualment, mostra que "el congrés s'ha de fer", i ha dit que allò que decideixi la militància de Barcelona serà el que assumirà la direcció de ERC.

Justícia suïssa

En preguntar-li pel nou rebuig la justícia suïssa a prestar l'auxili judicial sol·licitat pel jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, que avança aquest divendres 'El País', Rovira ha opinat que si bé no posa fi a la causa sobre el presumpte terrorisme en les protestes de 'Tsunami Democràtic', i "sí que posa fi, segurament, és a les demandes de col·laboració judicial entre l'Audiència Nacional i Suïssa".

Sobre l'aplicació de la Llei d'Amnistia, que aquest dimarts va entrar en vigor al publicar-se al BOE, ha opinat que els jutges fan un "ús clarament polític de les lleis", textualment, però que lluitaran la mala interpretació.

"És difícil, però batallarem també la mala interpretació que fa el TS del delicte de malversació, que ja la fa des que reformem el Codi Penal" ha indicat Rovira, que ha assegurat que ja s'estan preparant en aquest sentit.