Rull donarà el veredicte aquest dimecres després de la ronda de consultes per a la investidura

El president del Parlament, Josep Rull, anunciarà aquest dimecres a la tarda el resultat de la ronda de consultes amb els partits per a una eventual investidura o la celebració d'un acte equivalent perquè no hi ha cap candidat que hagi reunit prou suports.

Fonts parlamentàries han explicat aquest dimarts que Rull farà una declaració institucional aquest dimecres entre les 16 i les 17 hores després d'haver-se reunit aquest dimarts amb els representants de Comuns, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana, i dimecres amb els d'ERC, Junts i PSC.

En cas que no hi hagués cap candidat que tingui prou suports per ser investit, el 25 o 26 de juny es faria un acte equivalent. Aquest acte equivalent no requereix jurídicament que se celebri un ple, encara que és una possibilitat, per la qual cosa estarà en mans de Rull convocar un ple o no.

El candidat socialista, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que es vol presentar a la investidura, però que demanarà a Rull "més temps" per intentar aconseguir el suport d'ERC i els Comuns, mentre que es manté la incògnita de què vol fer el candidat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En el moment en què es faci aquest acte equivalent començarà al compte enrere de dos mesos fins a la dissolució automàtica del Parlament en cas que cap candidat aconseguís tenir prou suports per ser investit, que finalitzaria el 25 d'agost.

En aquest cas, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, haurà de convocar noves eleccions de manera immediata perquè es facin al cap de 47 dies després de la convocatòria, amb una campanya electoral reduïda a 8 dies.

VOX

Alhora, les mateixes fonts han avisat que el Parlament serà "impecable" després de l'informe fet públic de l'oïdora de comptes de la Cambra que constata que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va efectuar despeses extraordinàries de més de 39.000 euros.

Per això, ha demanat al lletrat i secretari general que plantegin per a la propera reunió totes les possibilitats que hi ha per veure quines accions pot emprendre l'òrgan davant aquesta qüestió, en cas que sigui competent i tingui capacitat d'actuació.

Serà la setmana que ve quan la Mesa tingui coneixement sobre els diferents escenaris que hi ha, després que aquest dimarts encara no s'hagin pogut valorar les explicacions que el grup parlamentari ha fet arribar a l'òrgan durant la reunió.