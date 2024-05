La ruta que farà Juanma Moreno per Catalunya per sumar vots per al PP

El president de la Junta d'Andalusia i del PP-A, Juanma Moreno, es desplaçarà aquest dimarts a Catalunya per participar a la campanya electoral pels comicis del proper diumenge 12 de maig, amb visites a les quatre províncies.

Fonts del PP-A han confirmat que el president arrencarà la visita a Catalunya aquest dimarts, a Reus, província de Tarragona.

En aquest municipi atén els mitjans de comunicació juntament amb el candidat del PP per Tarragona, Pere Lluís Huguet. A les 19,00 hores faran una passejada electoral per la zona comercial de la localitat.

A la jornada de dimecres visitarà les altres tres províncies, en concret, Lleida; Figueres (Girona), i Viladecans i el Prat de Llobregat, a Barcelona.

Està previst que a la jornada de dimecres, Juanma Moreno, coincideixi en algun acte amb el candidat del PP a la Presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández.

El passat 22 d'abril, durant la seva intervenció davant el Comitè Executiu del PP andalús, Juanma Moreno va fer una crida als populars andalusos perquè es "bolquessin" amb els comicis a Catalunya com si "fossin" unes andaluses, atesos els importants "vincles que existeixen entre les dues comunitats.

Va defensar que aquestes eleccions són, sens dubte, molt importants pel que representa Catalunya al conjunt d'Espanya i per la singularitat que a la Presidència de la Generalitat opten candidats que volen "trencar el projecte de convivència" que hi ha en aquesta comunitat i al país.

"Per això, jo vull demanar-vos a tots i cadascun de vosaltres que us bolqueu fins on pugueu arribar, que ajudeu els nostres companys del Partit Popular de Catalunya, que són molts, i molts els catalans d'origen andalús", va dir Moreno als populars andalusos.

"Us demano que us preneu molt seriosament aquestes eleccions", va afegir el president del PP-A per a qui aquestes són "les nostres eleccions també". "Les nostres eleccions perquè una part d'Andalusia és a Catalunya", va assenyalar Juanma Moreno, per a qui el PP-A s'ha de prendre les eleccions catalanes "també com si fossin les nostres".

Moreno no és l'únic que es passejarà per terres catalanes, ja que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, també ho va fer aquest mateix dilluns.