Zapatero diu que el menjar de Feijóo dóna per a sèrie de Netflix

L'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha criticat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per les recents revelacions sobre els indults i l'amnistia i ha assenyalat que la història donaria per a una "sèrie de Netflix" pels "canvis de guió" , que al seu parer tenen "desconcertats" els votants del PP.

"Estan els guionistes de Netflix ja preparats per fer una sèrie sobre el dinar de Feijóo", ha assenyalat en referència al sopar míting on es va produir una trobada amb periodistes. "És impressionant, cada dos minuts canvia, com a les sèries", ha llançat en to irònic.

D'aquesta manera feia referència a les revelacions que indiquen que el PP estaria disposat a un indult condicionat a l'expresident català Carles Puigdemont, que es van pensar l'amnistia durant 24 hores després de reunir-se a l'agost amb Junts i que veuen difícil que finalment hi hagi una imputació per delicte de terrorisme.

Així ho ha assenyalat davant d'un auditori d'unes 500 persones, en un míting de campanya a Lugo davant les eleccions autonòmiques a Galícia que se celebren aquest diumenge 18 de febrer, a què ha acudit per recolzar el candidat socialista a la presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Zapatero diu que Feijóo va traslladar aquestes informacions a 16 periodistes durant un dinar a Lugo i considera que va manifestar la mateixa opinió que defensa el PSOE i el president del Govern, Pedro Sánchez: "Concòrdia per a Catalunya, generositat i per descomptat que no hi va haver terrorisme" al procés, segons ha indicat.

Així, ha retret a Feijóo que "la concòrdia es defensa davant els espanyols i no 'off the record', darrere de les bambolines amb 16 periodistes".

Acusa la dreta de provocar crispació

En la mateixa línia, Zapatero ha retret al líder popular que digui ara als seus votants que no es distreguin amb aquestes informacions. "Però com no es distrauran, si els han estat portant als mítings, els han estat dient que es trencava Espanya, que es trencava l'estat de Dret, que era la traïció més gran a la història d'aquest país, provocant aquesta crispació que hem viscut intensament”, ha recriminat.

"I ara resulta que un indult sí, que l'amnistia es pot discutir i que és clar Puigdemont no és terrorista, però jo crec que tots aquests homes i dones que han anat a aquestes manifestacions, que han estat tan mobilitzats ara, s'estaran preguntant què va ser això", ha indicat a continuació per rematar que "al mateix temps que es manifestaven estaven negociant".

Un "roce" amb ERC

Zapatero també s'ha referit a les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que aquest dimarts va revelar que el PP va intentar una negociació amb ells abans de la investidura de Feijóo, cosa que el PP ha desmentit.

"Aquest matí ens vam assabentar que amb Esquerra hi va haver alguna cosa, poca cosa, un frec amb prou feines", ha indicat amb sarcasme abans de sentenciar: "Però com no estaran desconcertats els votants del PP".

A continuació, ja en to més seriós, ha assenyalat que el que han viscut els últims dies és inaudit i quedarà "per a les pàgines de les infàmies de la democràcia" com un episodi més de la "reiterada, contumaç, hipocresia del Partit Popular quan està a l'oposició".

Així, ha assenyalat que Feijóo tenia tot el dret a parlar amb Junts, ERC i totes les formacions polítiques però veu "inacceptable" que faci diversos mesos "dient als espanyols que Pedro Sánchez és un traïdor a la pàtria, a la Constitució" perquè negocia amb els independentistes i està disposat a aprovar l'amnistia, quan, segons ell, ell estava "intentant el mateix per darrere".