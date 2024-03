Zapatero: 'Salvador, vindré a la campanya a demanar el vot'

Per a Zapatero: les eleccions catalanes són les "més importants dels darrers 25 anys" a Espanya i ha assegurat aquest divendres que les eleccions catalanes del 12 de maig són les "més importants dels últims 25 anys a Catalunya i Espanya".

Ha afirmat que aquests comicis són una "immensa oportunitat per obrir una etapa definitiva de convivència". També ha augurat una victòria del primer secretari del PSC, Salvador Illa: "Un temps de serenitat, de calma, què bé vindrà a Catalunya!".

Per a Zapatero on es distingeix un veritable líder és des de l'oposició perquè és algú que "en lloc de criticar intenta arribar a acords i aquí és on nivell polític" és "a l'oposició on Salvador Illa ha demostrat que es mereix ser el President de Catalunya”.

Per això Zapatero ha dit a Salvador Illa que vindrà a "fer campanya i demanar el vot com ho vaig fer al seu dia per un tal ZP".