'S'ha acabat la festa' d'Alvise aconsegueix tres escons i gairebé empata amb Sumar

per Redacció CatalunyaPress

La formació encapçalada pel comunicador polític Luis 'Alvise' Pérez Fernández, l'agrupació "S'ha acabat la Festa", ha aconseguit entrar al Parlament Europeu amb tres escons en collir gairebé 800.000 vots a les eleccions d'aquest diumenge i situar-se al mateix nivell que Sumar i la coalició Ara Repúbliques d'ERC i Bildu.

Amb el 99,80% dels vots escrutats, "S'ha acabat la Festa" ha obtingut el 4,59% dels vots i tres escons, que superen els dos diputats del fenomen polític que va protagonitzar un altre 'outsider' com Ruiz Mateos el 1989 .

Va ser a principis del 2024 quan el 'youtuber' va anunciar que es presentaria a les eleccions europees amb un partit polític anomenat 'Alvise', nom amb què és conegut a les xarxes socials. Tot i això, la llei electoral i el registre de partits del Ministeri de l'Interior impedeixen utilitzar el nom d'una persona pública, encara que es tracti del mateix promotor de la formació i finalment ha optat per concórrer sota l'agrupació d'electors 'S'ha acabat la festa'.

Luis Alvise Pérez, originari de Sevilla, va cursar Ciències Polítiques i de l'Administració Pública a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i va fer els primers passos en política com a voluntari en el partit de l'exsocialista Rosa Díez, Unió, Progrés i Democràcia (UPyD) i posteriorment va militar a la 'Liberal Youth' de Leeds on es va convertir en el delegat internacional.

El 2017 es va afiliar al partit Ciutadans per recolzar econòmicament la causa d'Albert Rivera, fins que, posteriorment, va aconseguir el lloc de cap de gabinet del grup parlamentari taronja a les Corts Valencianes amb Toni Cantó. Dos anys més tard, el 2019, amb el desastre electoral de la formació a les eleccions generals va començar a treballar de manera independent.

Més de 800.000 seguidors a les xarxes socials

Actualment, Alvise, que es defineix a si mateix com a analista i consultor polític, compta amb mig milió de subscriptors al seu canal de Telegram i més de 836.000 al seu perfil d'Instagram, encara que les seves publicacions en xarxes socials l'han portat moltes vegades davant la justícia.

L'any 2020 va ser demandat per l'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, per calúmnies i el jutjat el va condemnar a esborrar el tweet contra la líder de Más Madrid ia pagar 5.000€, però no ha estat l'únic. Algunes de les publicacions en xarxes contra l'ara ministre de Transports, Óscar Puente, l'exministre socialista José Luis Ábalos o la periodista Ana Pastor, també han acabat en mans de la justícia.

En el seu dia a Vox i a l'empresa Desokupa, aquest comunicador va ser un dels que va promoure les manifestacions a Ferraz contra el PSOE i ha reivindicat la seva candidatura als comicis europeus sota l'objectiu d'eradicar la corrupció i renovar la política.

El lema "eliminar la màfia política, mediàtica i judicial" l'ha acompanyat durant el repartiment de paperetes que ha caracteritzat la campanya electoral per diferents punts del nostre territori com Vigo, Palma de Mallorca, Bilbao, Saragossa, Sevilla o Madrid, entre altres ciutats .

El CIS el va situar amb cinquena força

El mes d'abril ja el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) el col·locava com a sisena força política amb un 0,9% d'intenció de vot, igualat amb Junts. Tot i això, en l'últim baròmetre abans dels comicis europeus el CIS va situar la llista d'Alvise Pérez com la cinquena més votada, per sobre de la coalició Ara Repúbliques (ERC, Bildu i BNG) i superant també Podem i Ciutadans i tot sense rebre finançament públic, participar gairebé en debats, ni fer una campanya electoral tradicional.

Una situació similar es va produir a les eleccions europees de l'any 1989 quan l'empresari José María Ruiz-Mateos, que va aconseguir fins a dos diputats al Parlament. En concret, el partit de l'accionista majoritari de Nueva Rumasa es deia 'Agrupación Ruiz-Mateos' i en aquesta cita electoral va aconseguir el 3,84% dels vots. Els dos diputats van ser el mateix Ruiz-Mateos i el seu exgendre Carlos Perreau de Pinninck.