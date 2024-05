S'apropen les eleccions europees: Com saber si et toca mesa electoral?

Quan encara estan les eleccions catalanes cuejant, la societat ja s'enfronta els nous comicis, però aquesta vegada els europeus, que tindran lloc el proper 9 de juny. Aquest procés és vital per garantir el funcionament correcte del sistema democràtic, i aquí t'expliquem com pots esbrinar si participaràs en aquest important esdeveniment cívic.

Com es trien les meses electorals?

Els membres de les meses electorals són seleccionats per sorteig, dut a terme per cada ajuntament. Per a les eleccions europees del 9 de juny, aquests sorteigs es fan entre l'11 i el 15 de maig.

Durant aquest procés s'elegeix el president de la mesa, els dos vocals i els suplents. És important tenir en compte que aquest sorteig es fa entre les persones censades d'una localitat que tinguin entre 18 i 70 anys.

Què passa després del sorteig?

Un cop realitzat el sorteig, es notificarà als seleccionats mitjançant correu certificat. Si ets un dels afortunats, rebràs una carta al teu domicili indicant-te la teva participació a la mesa electoral. Aquesta carta detallarà la teva funció a taula, així com qualsevol altra informació rellevant, com els teus horaris i responsabilitats.

En cas que no et trobis a casa quan s'intenta fer el lliurament, se't deixarà un avís a la bústia perquè puguis recollir la carta a l'oficina de Correus. És important estar atent, ja que en alguns casos també podria ser un agent de policia qui en faci l'entrega.

I si no reps la notificació per correu?

Si per alguna raó no reNadó la carta de notificació, alguns ajuntaments poden habilitar pàgines web on podreu consultar si heu estat seleccionat per formar part d'una mesa electoral. Aquestes plataformes solen activar-se un cop s'hagi fet el sorteig, així que us recomanem que visiteu el lloc web del vostre ajuntament per verificar si s'ha habilitat aquesta funció.

Què fer si no hi pots participar?

En cas que tinguis alguna causa més gran que t'impedeixi formar part de la mesa electoral, tindràs un període de set dies per presentar al·legacions. Aquest termini comprèn del 12 al 25 de maig, durant el qual podreu comunicar la vostra situació i sol·licitar ser excusat d'aquesta responsabilitat cívica.

Per tant, cal estar atent a qualsevol comunicació oficial i consultar els recursos proporcionats pel teu ajuntament són passos clau per determinar si participaràs a les Eleccions Europees del 2024 com a membre d'una mesa electoral. La teva contribució és fonamental per garantir un procés electoral just i transparent.