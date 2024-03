Salvador Illa: 'Cal superar 10 anys molt dolents per a Catalunya sense rancúnia'

Salvador Illa ha afirmat que el “PSC, Catalunya i els catalans estan preparats per obrir una nova etapa política”.

Durant la seva intervenció el Primer Secretari del PSC s'ha mostrat orgullós del treball dels “socialistes” a tots els llocs on tenen representació començant per Europa i la valentia de “Josep Borrel ferm amb els drets humans en temps díficils”.

En relació amb l'expresident Zapatero ha volgut ressaltar que “sempre has entès Catalunya i has treballat perquè sigui entesa Catalunya. Has estat valent”. Per això ha afegit “ets benvingut i estimat pels socialistes de Catalunya”. En el seu discurs li ha agraït públicament al 15è Congrés del PSC "gràcies per donar la cara pels socialistes".

Per a Salvador Illa en aquest 2024 el fet que davant una sequera molt greu ens “hem trobat amb un govern incapaç de prendre decions. Catalunya no pot estar pendent de si plou o no plou. Estem parlant d'aigua i hi ha una sequera però Catalunya en té les capacitats i els professionals per preparar-se adequadament”.

Els socialistes “hem construït i podem oferir una alternativa de govern a Catalunya per als catalans” i per això s'ha mostrat Salvador Illa molt segur del PSC.

El PSC vol superar els darrers 10 anys des de la generositat

Illa ha afirmat "cal superar 10 anys molt dolents per a Catalunya i superar-ho amb generositat, no amb rancúnia, i tampoc amb ingenuïtat. Amb generositat perquè la democràcia espanyola ha demostrat fortalesa i solidesa".

Per al polític català "es pot i s'ha d'actuar amb generositat, superar el que ha passat sense rancúnia perquè som gent de bé. No anem per les cantonades amb rancúnies sinó amb valentia i decisió".

Per a Illa hi ha decisions que cal prendre-les “sense càlculs partidistes sinó mirant a un futur més llunyà. Ni Espanya ni Catalunya mereixen estar enrocats i paralitzats. Volem passar pàgina per obrir un nou capítol a Catalunya”.

En aquest senti ha afirmat que el PSC ha anat "per feina, defugint de les fotos i omplint per feina i encara que ho diguem des de la humilitat hem guanyat des del 2022 totes les eleccions convocades".

El líder dels socialistes catalans ha afirmat en aquest Congrés que "el que distingeix el PSC d'altres partits és que el PSC és una eina al servei dels catalans i les catalanes. El PSC té un projecte polític al servei de tots els catalans · Fent política útil, una política de servei públic perquè la política” segons Illa és “un servei públic”.

"Som el partit de les solucions per a Catalunya" i així ha conclòs Salvador Illa el seu discurs davant un auditori dret i emocionat.