Salvador Illa: 'Creiem que avui s'obrirà una nova etapa a Catalunya'

Salvador Illa ha deixat per quan es coneguin les primeres dades unes valoracions més àmplies

Per això davant dels mitjans de comunicació ha dit únicament dues coses. Ha tornat a agrair el to constructiu d aquesta campanya electoral a Catalunya.

Posteriorment s'ha mostrat confiat i ha dit “tenim bones senacions, crec que avui s'obrirà una nova etapa a Catalunya”.

D'aquesta manera ha arribat i se n'ha anat Illa davant els mitjans de comunicació que esperaven la seva arribada des de primera hora de la tarda a la seu que té el PSC al carrer Pallars de Barcelona.

Així de fet s'ha expressat després de votar a La Roca del Vallès (Barcelona), la seva localitat natal i de la qual va ser alcalde, en una atenció als mitjans recollida. El candidat socialista ha dit que té un "pàlpit" que s'obrirà una nova etapa a Catalunya, i ha donat les gràcies a totes les persones que treballen perquè la jornada electoral tiri endavant.

La prudència i l'educació han marcat les consignes del PSC aquesta campanya electoral

Salvador Illa, el paper del qual era complicat en aquests comicis ha sabut navegar entre les contradiccions que se li han plantejat cap mansa, amb un salvavides que en qualsevol moment el pot deixar a l'aigua dels corrents sense control. Entre elles una compareixença a Madrid per explicar la seva actuació en pandemis i la compra de mascaretes quan ell era ministre del govern de Pedro Sánchez.

Amb una exposició de no voler molestar ningú, en el to habitual, sense ensurts, ha anat exposant en les diferents comparències en públic que vol un nou finançament, procurant no molestar els seus germans socialistes d'altres territoris. Va agafar l'embranzida en el sentit de girar full de tot el que va passar a Catalunya, com si la memòria li fallés. És el nou “líder” socialista que intenta acontentar els antics votants i militants socialistes i captar vots de sectors catalanistes que s'han trobat desubicats amb aquesta estratègia.