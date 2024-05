Salvador Illa: 'Sabem Pedro que t'ho has jugat per Catalunya i no ho oblidarem'

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha iniciat el seu discurs agraint al president Pedro Sánchez el gest de reflexió de la setmana passada.

En aquest sentit ha dit "a vegades cal parar, perquè hi ha qui entén la política com una lluita que no coneix límits i no té respecte per res" però no ha matisat Illa, "la política és una activitat noble i de servei públic" . D'aquesta manera Illa ha volgut reconèixer a Sánchez la seva capacitat per reflexionar i apostar per “la política del respecte”.

Illa ha reconegut que la comarca del Baix Llobregat serà decisiva per deixar enrere deu anys perduts i obrir una nova etapa a Catalunya, on tenim un país que no està preparat per a la sequera després de govern diferents de dos partits polítics, ERC i Junts. .

Illa vol fer servir dos verbs per dur a terme la tercera transformació a Catalunya

Els verbs que ha dit Salvador Illa que utilitzarà per a aquesta nova etapa que vol obrir a Catalunya seran “unir i servir”.

Un govern ha dit Illa que serà “ de tots, per a tots i tractarà tots els catalans per igual. Un govern que buscarà polítiques excel·lents perquè Catalunya torni a ser admirada i vingui Europa per veure com fem polítiques excel·lents com les que farem en sanitat ".

I ha afirmat que pretén el PSC fer-ho “col·laborant sense confrontar”. Perquè per a ell "de tant confrontar no hem aconseguit res" per això segons el socialista en aquesta nova etapa hem d'"estar amb el govern d'Espanya ajudant a aportar a aquesta Espanya plural i diversa. I no anant-nos d'aquesta Espanya que està avançant econòmicament i socialment".

Illa ha demanat el vot per governar

Per això Salvador Illa “per ser eficaç no demano el vot per confrontar, demano el vot per dialogar. Demano el vot per liderar la Catalunya de les solucions. Demano el vot per avançar no per retrocedir. Demano el vot perquè Catalunya sigui el somni de la resta d´Espanya i Europa".

I ha volgut emfatitzar en el seu discurs el líder dels socialistes catalans que "el proper 12 maig, vam triar qui governarà Catalunya els propers anys".

Fent-ho de la mà “dels Ajuntaments als quals fins ara se'ls ha tractat com a enemics i per això farem un pacte amb els Ajuntaments”.

I ha finalitzat demanant a la comarca del Baix Llobregat “la confiança, no per molestar sinó per governar”.

El PSC agraeix a Pedro Sánchez l'esforç per recuperar Catalunya per als catalans

Abans d'acabar Illa ha agraït a Pedro Sánchez la teva tasca al capdavant del govern durant test cinc anys que no han estat facils. Però on s'han aconseguit avenços en economia, socials i econòmics. Gràcies sobretot pel teu coratge i valentia pel teu treball perquè Catalunya torni a la normalitat. Sabem tots que t'ho has jugat per Catalunya i Catalunya no oblidarà això”.

Perquè amb la "cultura de l'esforç, que no es queixa avançarem i solucionarem els de la mà amb la comarca que davant els problemes ajuda i s'ajuda així mateix i no li agrada veure patir"