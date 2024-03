Salvador Illa, el polític 'discret' però esquitxat per presumptes irregularitats

Aquest dissabte, el PSC ha confirmat Salvador Illa com el seu primer secretari i l'ha triat com a candidat per a les eleccions catalanes que tindran lloc el 12 de maig. La decisió va ser presa per més de 1.300 delegats reunits al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, a través de dues votacions a mà alçada.

D'aquesta manera, el català afronta les segones eleccions autonòmiques. Ho fa després de les del 2021, i després d'un periple curt però intens al Govern d'Espanya. Illa és un candidat que porta en política des del 1987. Un dirigent poc habitual pel que fa a la seva imatge pública.

La dona d'Illa, pràcticament desconeguda

A diferència de molts dels seus homòlegs, a Illa gairebé mai no se l'ha vist acompanyat de la seva dona. Se sap que està casat amb Marta Estruch, que treballa a l'àrea de màrqueting de l'empresa Nestlé. Però no va ser fins al 7 de març passat quan se'ls va veure junts per primera vegada. Va ser en una visita al Papa de Roma.

De Illa també se sap que té una filla adolescent. I que viu amb ella i amb Estruch a la seva Roca del Vallès natal. En una casa "bonica", segons informa Vozpópuli. També se sap que és un home molt familiar, ia qui li agrada practicar esport. També es coneix una altra dada poc usual: a diferència d'altres polítics de les 'altes esferes', només té un habitatge, que és l'esmentat. També, i segons les informacions de Vozpópuli, hi té un pàrquing.

Illa va començar en política el 1987, quan es va convertir en regidor de Roca del Vallès, i va alternar la carrera política amb la carrera universitària. Es va graduar en Filosofia l'any 1989 a la Universitat de Barcelona. Després d'estudiar un màster en Economia i Direcció d'Empreses a l'IESE, es va afiliar al PSC, per convertir-se en alcalde del seu poble el 1995. Després, va continuar fent carrera en política a escala autonòmica, i va alternar-la amb la docència a dues universitats, per arribar al Ministeri de Salut del govern de Pedro Sánchez.

Va estar només un any, però va ser l'any de la pandèmia, el 2020. I d'aquella època es comencen a revelar presumptes irregularitats. Illa està relacionat amb el cas Koldo i, segons va informar Vozpópuli, el seu ministeri va pagar 200 milions d'euros a una empresa de Hong Kong que les autoritats de la Xina no recomanaven per a la compra d'unes màscares que no van arribar a temps, endarrerint-ne gairebé un any.