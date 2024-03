Salvador Illa renova el càrrec de primer secretari del PSC

El 15è Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha confirmat aquest dissabte Salvador Illa com el seu primer secretari i l'ha nominat com a candidat per a les eleccions catalanes que tindran lloc el 12 de maig. La decisió va ser presa per més de 1.300 delegats reunits al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, a través de dues votacions a mà alçada.

Aquesta elecció marca una fita a la història del PSC, sent la primera vegada que el partit tria el seu candidat en un congrés intern. Aquest esdeveniment arriba en un moment crucial per a la política catalana, amb la convocatòria d'eleccions anticipades per part del president de la Generalitat, Pere Aragonès, després del rebuig del Parlament als Pressupostos.

En el discurs després de ser ratificat, Illa va expressar el seu compromís d'iniciar "una nova etapa a Catalunya per a la normalització política". Va agrair la confiança dipositada en ell i va sol·licitar que el partit continués sent inclusiu i obert a tota la societat catalana.

El líder del PSC va manifestar la voluntat de millorar la vida de tots els ciutadans catalans, independentment del seu origen, ideologia política o llengua. Va definir el PSC com una força constructiva i pacífica, compromesa amb el progrés de Catalunya i la construcció d'una Espanya plural i diversa.

Illa va destacar la importància de recuperar l'excel·lència als serveis públics, incloent-hi l'educació, la sanitat, l'habitatge i les infraestructures de mobilitat. Es va comprometre a treballar en la millora d‟aquests àmbits perquè Catalunya pugui tornar a destacar per la qualitat dels seus serveis públics.

El líder socialista també va retre homenatge a figures destacades del PSC, destacant-ne el llegat i la contribució a la política catalana.

La ratificació de Salvador Illa com a primer secretari i la seva nominació com a candidat a les eleccions catalanes reflecteix la confiança del partit en la seva capacitat per liderar i representar els interessos dels catalans en els propers comicis.