Sánchez assegura que esgotarà la legislatura després d'aprovar l'amnistia

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat als ciutadans crítics amb la Llei d'Amnistia que beneficiarà els involucrats en el procés que "confien" en els efectes benèfics que segons ell tindrà la norma. A més, l'endemà de fer efectiu un acord amb les formacions independentistes per tirar endavant la llei, assegura que esgotarà la legislatura: "Hi ha Govern per a estona", ha indicat.

En una roda de premsa a Xile, on es troba de viatge oficial, ha afirmat que hi haurà "quatre anys més de Govern de coalició progressista, malgrat qui li pesi" i pensa que a l'oposició "se'l farà molt llarg" Aquest període. A més, ha assenyalat que espera aprovar Pressupostos Generals de l'Estat per a aquest any 2024, encara que no ha donat una data per presentar-los.

El cap de l'Executiu ha fet aquestes declaracions en ser interrogat sobre si l'acord sobre la Llei d'Amnistia amb ERC i Junts, formalitzat la vigília a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, consolida la legislatura.

"Jo ho sento molt per l'oposició al meu país, però els espanyols i espanyoles van parlar el 23 de juliol passat i van dir dues coses, una que volien un Govern progressista quatre anys més i que no volien un Govern de coalició, al meu entendre reaccionària , entre el Partit Popular i Vox", ha indicat.

A més, per justificar els canvis introduïts a la llei a última hora i que van permetre tancar l'acord amb Junts, ha esgrimit l'esborrany de l'informe de la Comissió de Venècia, que ha apuntat algunes millores que necessitava el projecte de llei, "i és el que hem fet", ha indicat Sánchez tot i que l'informe esmentat feia advertiments que no han estat corregits, com l'ús del procediment d'urgència o que els criteris de la llei no s'han d'establir per cobrir individus concrets.

En aquest sentit ha assegurat que la llei sortirà del tràmit parlamentari sent "constitucional i acord amb el dret europeu".

Admeten que la majoria de la societat no abona l'amnistia

Pel que fa al rebuig social que genera l'amnistia, Sánchez ha demanat als ciutadans "que puguin veure amb dubtes" la llei "que confiï en aquesta mesura perquè serà beneficiosa per a la reconciliació i serà fonamental per garantir la prosperitat econòmica", ha assenyalat.

Aquest mateix divendres el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va admetre que la majoria de la societat no recolza l'amnistia i els ha demanat jutjar la llei "amb la perspectiva del temps" confiant que d'aquí uns anys es notarà que la situació de convivència i reconciliació a Catalunya ha anat millorant.

Sánchez considera que va passar el mateix amb els indults perquè quan els va aprovar eren rebutjats per la dreta i també per molts espanyols. Tot i això creu que ara es pot comprovar que en aquest estaven "encertant" i el temps ha demostrat que aquesta decisió "valenta" va ser "positiva" per al conjunt de la societat.

En aquest sentit Sánchez ha lamentat que es vingui arrossegant aquest assumpte des de l'any 2017. els problemes reals que té Espanya”, com la sequera, la reindustrialització o el mercat de treball.

A més, ha defensat que el seu deure com a líder del Govern és fer una crida a la reconciliació i "construir convivència" no polaritzar i confrontar. Segons ha indicat, això és el que estan fent amb la Llei d'Amnistia, "superar unes conseqüències judicials que des de l'any 2017 la política i, en conseqüència, la societat espanyola arrosseguen".

En aquesta mateixa línia ha carregat contra el Partit Popular en assenyalar que "van ser responsables" de generar aquesta crisi institucional i territorial i "van contribuir a alimentar-la i desenvolupar-la", però ara "no se senten interpel·lats".

En qualsevol cas, sosté que no "diluirà" les seves responsabilitats com a president "que sempre ha estat contribuir a la convivència ia la reconciliació entre catalans i entre espanyols.