Sánchez assegura que Espanya trenca tots els rècords de feina i retreu a la dreta

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dissabte que Espanya "va trencant tots els rècords d'ocupació" mentre que la dreta "van trencant tots els rècords de toxicitat a l'oposició".

Ho ha afirmat al 14 Congrés Regional del PSOE d'Extremadura en què Miguel Ángel Gallardo ha estat ratificat com a nou secretari general del partit a la regió, en substitució de Guillermo Fernández Vara, un acte en què Sánchez ha indicat que el PSOE " ha desmuntat "mites neoliberals" de la dreta i la ultradreta.

"Nosaltres hem demostrat no de paraula, sinó amb fets, que reformar no és retallar, sinó dignificar, per exemple, les condicions laborals de milions de treballadors que avui veuen com els seus contractes són més estables i més dignes", segons Sánchez, que ha destacant el Salari Mínim Interprofessional (SMI) o la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC.

Durant la seva intervenció, Sánchez ha fet esment en diverses ocasions a la ultradreta i al PP, partit aquest últim a qui acusat de "ja no distingir-se" de la ultradreta i en què, segons ha destacat, "lluny queda aquells ressons" del que deia el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que "no venia a insultar".

Sánchez ha subratllat que des del PSOE i el Govern "respondran" aquesta internacional ultradretana, "que ha fet de la polarització i de la crispació la seva única estratègia per poder destruir el Govern".

"Fa sis anys que intenten, no ho han aconseguit i ja els dic, no ho aconseguiran. Governarem nou anys", ha proclamat.

"Hem de ser conscients que som un partit que tenim per davant un desafiament extraordinari, que els progressistes d'Europa i del món ens veuen com un exemple, com una referència a seguir. I avui, més que mai, allò que necessita el progressisme a Espanya, a Europa i al món, és unitat. Unitat davant d'una internacional ultradretana que l'únic que vol és destruir totes les polítiques de progrés en benefici de la majoria, que és el que representa el Partit Socialista", ha afirmat Sánchez .

El PP "no té projecte polític"

El secretari general socialista ha acusat el PP de no tenir projecte polític per al país i en el cas que en tingués, "no gosen explicar-ho" i ha posat com a exemple la presidenta d'Extremadura, María Guardiola.

"La presidenta que teniu a la Junta d'Extremadura, que governa per a 1.200 persones, traient-los el lloc de patrimoni amb un cost d'oportunitat enorme per a tots aquells beneficiaris de les polítiques de redistribució, com és la sanitat, com és l'educació i com és la dependència".

Alhora ha apuntat que el PP "retorça i instrumentalitza totes les institucions", ja que "enfronta" el Senat contra el Congrés, "a un caduc Consell General del Poder Judicial que està bloquejat" ia la Constitució contra el Tribunal Constitucional.

A més de "als seus governs autonòmics, també el Govern d'Extremadura, l'enfronten contra el Govern d'Espanya. I persegueixen els mitjans de comunicació que denuncien els seus casos de corrupció".

"Qüestionen la legitimitat del Govern, instrumentalitzen les institucions i utilitzen la mentida, la mentida com a manera de fer", ha criticat Sánchez.

Polarització asimètrica

Amb això el president del Govern ha reconegut la polarització que hi ha a la política espanyola però ha destacat que és "assimètrica" perquè "hi ha uns que insulten i altres que són insultats" i n'hi ha d'altres que ataquen la seu el PSOE i altres que són atacats . "Hi ha uns que ataquen la nostra seu i altres que som atacats", ha recordat.

Al final de la seva intervenció, Sánchez ha indicat que "el sanxisme està invertint 400 milions d'euros" des que hi ha Govern davant dels 90 milions d'euros que executava i que invertia el Partit Popular i el president popular Mariano Rajoy a Extremadura.

"Des del punt de vista institucional, nosaltres continuarem apostant per Extremadura, com hem fet des del primer minut de la passada legislatura", segons Sánchez, que ha mostrat el seu suport a Miguel Ángel Gallardo: "Comptes amb tot el suport de la Comissió Executiva".