Sánchez censura les lleis ''antimemoria i de la discòrdia'' de PP i Vox

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha censurat les lleis "antimemoria i de la discòrdia" dels governs "reaccionaris" de PP i Vox que "equiparen la democràcia amb la dictadura" i desperten "la indignació de tots". Davant això, ha assegurat que defensaran a Espanya ia Europa "la dignitat de les víctimes del franquisme" i denunciaran "la banalització de la dictadura".

Sánchez ha participat en el seu primer acte de la campanya a les eleccions basques del 21 d'abril per recolzar el candidat a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, i el cap de llista per Àlaba, Aroa Jilete, al Palau de Congressos Europa de Vitòria-Gasteiz, escenari clau en els comicis autonòmics i on la socialista Maider Etxebarria és alcaldessa.

El secretari general del PSOE ha mostrat la "indignació de tots" davant les "lleis antimemòria" i per a la "discòrdia", no de la concòrdia, que impulsen PP i Vox on governen. "Però, per desgràcia, no ens sorprèn, perquè això és el que vam advertir el passat 28 de maig a tot Espanya a les eleccions municipals i autonòmiques, i també a les generals del passat 23 de juliol".

A parer seu, es tracta d'una "dreta i una ultradreta que ja no es distingeixen, que no sap on comença un i on acaba l'altra", i que conformen "governs reaccionaris que pretenen reescriure la història i equiparar la democràcia amb la dictadura". "Que sàpiguen que a nivell nacional, a nivell europeu i multilateral, defensarem la dignitat de les víctimes del franquisme", ha advertit.

La Llei de memòria democràtica

Pedro Sánchez s'ha compromès a "denunciar que, davant de la Llei de memòria democràtica, banalitzin la dictadura franquista; com davant del feminisme banalitzan la violència de gènere; o davant del canvi climàtic, banalitzen també els seus efectes".

Per això, ha alertat que aquests executius "reaccionaris" del PP i Vox pretenen fer "tornar al pitjor dels passats" a la societat, i ha afirmat que ara "és més important que mai a Euskadi ia Espanya un Partit Socialista fort , amb garanties per poder governar".