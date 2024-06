Sánchez culpa Feijóo de la irrupció d'Alvise al Parlament Europeu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat directament al cap de l'Executiu que "no eternitzi el que és inviable" i ja convoqui eleccions generals perquè no té un Govern "sòlid", ni pressupostos, ni majoria parlamentària garantida.

Tot i això, Pedro Sánchez ha rebutjat aquesta opció assegurant que esgotarà el seu mandat el 2027 i l'ha culpat de la irrupció al Parlament Europeu d''Alvise' Pérez.

"El que ha fet amb la seva polarització, amb la seva desinformació, havent-se convertit en el portaveu d'una organització ultradreta com Manos Limpias, és que avui no tinguem una ultradreta, sinó que tinguem dues ultradretes", ha dit Sánchez a Feijóo a la sessió de control al Govern al Ple del Congrés.

Així, el cap de l'Executiu ha insistit que l'entrada d'Alvise --la agrupació de la qual 'S'ha acabat la festa' ha aconseguit tres escons i 800.000 vots-- és "responsabilitat" del PP com a "conseqüència de la polarització i del discurs ultradretà" dels populars després de donar entrada a Vox en governs autonòmics i locals.

"I els guanyarem a tots tres, senyoria. Guanyarem a vostè, a Abascal i Alvise. Si no, alhora", ha proclamat.

Feijóo veu el Govern "acorralat per casos de presumpta corrupció"

Prèviament, Feijóo li ha tornat a demanar que convoqui eleccions perquè el Govern de PSOE i Sumar està "desbordat", "paralitzat" i "acorralat per casos de presumpta corrupció". "Sé que ningú en el seu partit s'atreveix a dir-ho, però ho pensen senyor Sánchez, però ho pensen senyor Sánchez. Feu cas, no eternitzeu el que és inviable", ha emfatitzat.

És més, el cap de l'oposició ha indicat que "la majoria dels seus socis estan fent aigües" i els que el sustenten "ja comencen a abandonar-lo", subratllant que el PSOE ha "perdut diverses votacions al Congrés".

Després de retreure-li que la seva resposta sempre sigui "dreta", "ultradreta" i "fang", Feijóo ha subratllat que des de començament de legislatura el PP "ha aconseguit tramitar més lleis des de l'oposició" que el PSOE des del Govern.

"No té vostè un Govern sòlid, no té majoria garantida, no té pressupostos i no té prou suport a les urnes. Deixi-ho ja. Sigui vostè responsable i pregunti als espanyols si volen un govern estable o no", ha recalcat, per insistir-hi. que "això ja no dóna més de si".

"Aplicar l'amnistia no serà corser i cantar"

En aquest punt, li ha recalcat la "derrota" del PSOE a les europees i "la manipulació fraudulenta del CIS una altra vegada al descobert". A més, ha subratllat que la Justícia "li ha hagut de demanar que el deixi treballar en pau" i "s'ha vist que aplicar la llei d'amnistia no serà bufar i fer ampolles".

"Per això vostè la va retenir, i vostè ho sabia i ho va amagar", ha indicat. Tot seguit, Feijóo ha acusat Sánchez d'haver "estafat els votants de Catalunya, lliurant-li la Presidència del Parlament als independentistes" i li ha recordat que "una altra persona del seu cercle més íntim torna a estar investigada per corrupció", a al·lusió al seu germà.

Després que Yolanda Díaz hagi dimitit com a líder de Sumar, Feijóo ha ironitzat amb el fet que "la seva vicepresidenta hagi dimitit una mica". "I encara és dimecres, senyor Sánchez", ha exclamat, per preguntar-li si creu que es pot governar així.

Feijóo ha subratllat que en l'última sessió de control fa dues setmanes Sánchez va dir que "s'agradaria" de guanyar el PP. "Doncs el gust és nostre", li ha etzibat, per reclamar-li un altre cop un avançament electoral.

Abans de finalitzar la seva intervenció, Feijóo ha preguntat a Sánchez si lliurarà la Presidència de la Generalitat de Catalunya a Carles Puigdemont "perquè el deixi governar un temps més". "Aquesta és la pregunta. Digueu-nos alguna cosa", li ha requerit, tot i que ha dit que la seva paraula no té valor.

Sánchez diu que els resultats del 9J permeten a Feijóo seguir

Sánchez, que s'ha queixat que hagi optat per un "monòleg" en fer la seva intervenció en una única intervenció, li ha donat l'"enhorabona" pels resultats a les europees --guanya per dos escons al PSOE i li treu quatre punts -- perquè "ha aconseguit que els seus li permetin continuar al capdavant del Partit Popular fent oposició durant un temps més".

"Se li farà una mica llarg, senyor Feijóo, què vol que li digui. I hauria d'aprofitar una mica millor el temps, perquè ja el veig reiterant allò d'eleccions anticipades", ha dit, subratllant que poc després d'arribar a la Presidència del PP el 2022 ja demanava avançar les generals.

Segons Sánchez, després de les generals del 23 de juliol passat el PP "no va reconèixer el veredicte de les urnes i es va fer cèlebre aquella frase de Feijóo que 'no és president del Govern perquè no vol'".

A més, ha assenyalat que ara el líder del PP "vol fer una moció de censura amb aquells que no va voler ser president del Govern". "En fi, tot un galimaties coherent amb la seva manera de fer política", ha traslladat a la bancada del PP.

Tot seguit, i recordant que l'expresident José María Aznar va dir que "qui pugui fer que faci", ha assegurat que el PP va posar "en marxa aquesta màquina del fang", però segueixen "en la mateixa situació" perquè els 'populars' "estan a l'oposició i els progressistes al Govern" d'Espanya.

Així mateix, Sánchez ha acusat el PP d'obrir la porta "a la ultradreta" als governs autonòmics i municipals, apostant per un discurs de "polarització" que ha fet que avui "tinguin dues ultradretes": Vox i Alvise. Tot i això, ha assenyalat que "dins de tres anys, el 2027, es presentaran "tres ultradretes" i "van a guanyar els tres".