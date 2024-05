Sánchez defensa el reconeixement de Palestina: ''És moment de passar a l'acció''

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que Espanya procedirà al reconeixement de Palestina com a Estat el proper 28 de maig al Consell de Ministres després de l'acord aconseguit entre PSOE i Sumar en aquest sentit. "Vull comunicar-los que després d'haver consensuat la decisió entre els dos partits que formem el Govern de coalició progressista i fent-nos ressò del sentir majoritari del poble espanyol, el proper dimarts 28 de maig Espanya aprovarà al Consell de Ministres el reconeixement a l'Estat de Palestina" , ha indicat.

L'anunci ho ha fet durant el Ple del Congrés dels Diputats, complint així la promesa que el Govern procediria a reconèixer l'Estat palestí abans del mes de juliol, i ha recalcat que es tracta d'"un acte de pau, de justícia" i de coherència". "És el correcte i confiem que ajudarà a construir una Mediterrània més segura i més estable", ha esgrimit.

"Ha arribat l'hora de passar de les paraules a l'acció, de dir als milions de palestins innocents que pateixen que estem amb ells, que hi ha esperança i deixar molt clar que per molts murs que s'aixequen, per molts pobles que es bombardegen i per molts assentaments il·legals que es construeixin, la terra i la identitat de Palestina seguiran existint als nostres cors i en la legalitat internacional”, ha defensat.

Sánchez ha incidit una vegada més que l'única manera de resoldre el conflicte al Pròxim Orient és "l'existència de dos estats, un israelià i un altre palestí" que convisquin en pau l'un al costat de l'altre però per arribar-hi "cal que les dues parts se senten a negociar en igualtat de condicions amb la mateixa legitimitat”.

El reconeixement no és contra Israel

En aquest sentit, ha volgut deixar clar que "aquest reconeixement no és contra ningú, no és contra el poble d'Israel, un poble que respectem i apreciem i el reconeixement del qual", ha dit, ha defensat davant els líders dels països àrabs que encara no ho fan, "i molt menys és un reconeixement contra els jueus, un poble admirable la identitat del qual està íntimament lligada a la història ia la cultura d'Espanya".

Tampoc, ha prosseguit en la seva argumentació, "és a favor de Hamàs" com esgrimeixen els "propagandistes" del Govern israelià i "també diputats del Partit Popular i de Vox, en un intent vergonyós de treure profit polític d'aquest assumpte". Hamàs, ha incidit, "és el primer interessat que no hi hagi la solució dels dos Estats" ja que vol destruir Israel i acabar amb l'Autoritat Palestina.

Així doncs, “aquest reconeixement no és contra ningú, és a favor de la coexistència pacífica entre Israel i Palestina, és a favor de la solució dels dos Estats, és a favor del Dret Internacional, dels que volen que el món no es regeixi per la voluntat del més fort", ha abundat.

"És un acte de pau, de justícia i de coherència", ha resumit. Sánchez ha reconegut que la decisió segurament no agradarà a alguns líders israelians i "tingui conseqüències".

"Estem preparats per assumir-les perquè pensem que el propòsit de la diplomàcia no consisteix a no molestar ningú sinó a defensar els interessos i els valors propis de forma pacífica i és el que estem fent avui", ha dit. El cap de l'Executiu s'ha pronunciat amb duresa amb l'actuació d'Israel.

Així, ha denunciat que Netanyahu "segueix fent orelles sordes, bombardejant hospitals, escoles, vivendes i castigant amb gana, fred i terror més d'un milió de persones" a Gaza fins al punt que el fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI) ), Karim Khan, ha sol·licitat aquesta setmana l'emissió d'una ordre d'arrest en contra.

"Netanyahu no té un projecte de pau"

"Si alguna cosa tinc clara", ha prosseguit Sánchez, "és que Netanyahu no té un projecte de pau per a Palestina". "Lluitar contra el grup terrorista Hamàs és legítim i necessari", ha admès una vegada més, però el primer ministre israelià "està generant tant de dolor, tanta destrucció i tanta rancúnia a Gaza i la resta de Palestina que la solució de dos estats està en seriós perill de ser viable".

"L'ofensiva que està duent a terme només aconseguirà perpetuar el dolor i empitjorant les perspectives de seguretat per a Israel", ha advertit. Davant d'això, ha afegit, els països que com Espanya defensen els Drets Humans i l'ordre internacional basat en regles estan obligats a "dir alguna cosa i és clar que no permetrem que es destrueixi per la força la possibilitat de dos estats, que és l'única solució justa i sostenible a aquest conflicte terrible".

D'altra banda, Sánchez ha defensat la necessitat d'"empoderar la futura Autoritat Palestina" que, segons ell, haurà de ser qui prengui les regnes de l'Estat palestí quan cessi la violència i ha deixat clar que Hamàs "ha de desaparèixer si volem una pau estable i duradora".

"L'Autoritat Palestina és el nostre soci per a la pau i necessitarà tot el nostre suport" tant dels europeus com dels països àrabs per poder dur a terme tant la reconstrucció institucional com a material a Gaza així com restablir els serveis bàsics i la seguretat.

L'anunci del president del Govern s'ha produït uns minuts després que tant Noruega com Irlanda hagin anunciat oficialment el reconeixement de l'Estat palestí. Amb els primers ministres d'aquests dos països, Sánchez va dur a terme contactes les últimes setmanes per intentar que el reconeixement fos simultani entre diversos estats europeus.

Confia que més països facin el pas

La setmana que ve, ha dit Sánchez, Espanya se sumarà als més de 140 països que reconeixen Palestina. "Esperem que el nostre reconeixement i les nostres raons contribueixin que altres països occidentals segueixin aquest camí, perquè com més siguin, més força tindrem per imposar un alto el foc, per aconseguir l'alliberament dels ostatges en mans de Hamàs i per rellançar el procés polític que pugui conduir a un acord de pau entre les parts”, ha destacat.

El cap de l'Executiu ha indicat que també ha traslladat aquests arguments tant el Rei Felip VI com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres , abans de fer-ho davant els diputats.

"El reconeixement no és el final, serà només el principi i continuarem pressionant la comunitat internacional i continuarem recolzant els palestins en tot el que puguem", ha recalcat.

En aquest sentit, ha anunciat que, a proposta de la ministra de Sanitat, Mónica García, i en base a una crida de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en coordinació amb el Centre de Coordinació de la Resposta a Emergències de la Unió Europea, "en les properes setmanes Espanya acollirà una trentena de nens i nenes gazatíes que han estat diagnosticats amb càncer o pateixen traumatismes severs".

Aquests menors viatjaran a Espanya "per oferir-los un tractament segur al nostre país i per intentar donar-los el que tot nen i nena mereixen, hagin nascut on hagin nascut, que és una infància en salut i en esperança", ha afegit.

D'aquí un temps, "ens adonarem que hem presenciat potser, sense ser-ne conscients, un dels episodis més foscos del segle XXI". "Quan això passi vull que els espanyols puguin dir amb el cap molt alt i la consciència tranquil·la que ells van estar del costat correcte de la història", ha reblat.