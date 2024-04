Sánchez demana el ''reconeixement mutu'' de Palestina i Israel, i respon a Aznar

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat el "reconeixement mutu" dels dos estats, tant d'Israel com Palestina, com "una solució de pau, de pur sentit comú" i que és "conforme a la legalitat internacional, malgrat el que digui Aznar”.

Sánchez ha participat aquest dissabte a Sant Sebastià en un míting amb el candidat a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, el cap de llista per Guipúscoa, Denis Itxaso, i la portaveu socialista a l'Ajuntament, Ane Oyarbide.

En la seva intervenció, el president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha al·ludit que hi ha dos “eixos fonamentals” que són el progrés i la conviència.

En relació amb aquesta última qüestió, ha assegurat, que aquesta setmana ha estat treballant amb diferents capitals europees per "obrir pas a alguna cosa important, transcendental, per al benestar no només del món, sinó també dels conciutadans, aquí a Espanya".

Segons ha subratllat, es viu en un món "interconnectat" i el que passa a Ucraïna té la seva translació no només en les consciències morals que "es remouen davant del patiment de ciutadans, que l'únic que busquen és pau, seguretat, convivència, és prosperitat, és viure en un món i davant d'un horitzó molt millor.

Per això, el president del Govern ha destacat que estan "treballant sense descans, parlant amb els líders de l'Orient Mitjà i també de les capitals europees", per posar fi a "aquesta guerra inhumana que estan vivint els palestins i que estan patint a la franja de Gaza".

"Dic això perquè ens han criticat, ens ha criticat Feijóo, Ayuso, Aznar, Abascal, per fer el que hem de fer tots els dirigents polítics, estiguem a l'oposició o al govern i és comprometre'ns amb els drets humans i amb la pau “, ha afegit.

En aquest sentit, ha preguntat a la ciutadania basca i espanyola qui representa "millor" el Govern d'Espanya, si "aquells que ens van portar a les Açores i ens van involucrar en una guerra il·legal" o aquells que estan defensant "la pau i els drets" humans a Palestina".

En aquest sentit, ha destacat que Euskadi i Espanya són “societats pacifistes” i avui hi ha un Govern pacifista a Espanya que “defensa els drets humans, els principis de la Carta de Nacions Unides”.

Segons ha apuntat, la "solució dels dos estats, el reconeixement mutu tant d'Israel com de Palestina", és una solució "conforme a la legalitat internacional, malgrat el que digui Aznar" i és una solució "de pau, de pur sentit comú" perquè "la comunitat internacional no podrà ajudar Palestina "si no reconeix la seva existència".

Pedro Sánchez ha afegit que, per això, el govern d'Espanya reconeixerà l'Estat palestí "juntament amb altres països de la comunitat internacional" "I allà cadascú en aquest moment històric que és quan cal demostrar el lideratge a les organitzacions polítiques i al capdavant de les nacions", ha apuntat.

Davant d'aquesta aposta del Govern, ha indicat que ja se sap "on és l'oposició, en política exterior, el que dicti Aznar i Ayuso, en política nacional el que digui Ayuso i Abascal, en política econòmica, res més absoluta". "Amb raó diu Feijóo, que tenim la pitjor dreta de la història de la democràcia, amb raó ho diu, per això continuarem treballant per la convivència", ha assegurat.