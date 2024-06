Sánchez demana el vot de dones, joves i treballadors a l'últim dia de campanya

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres, últim dia de la campanya electoral, que té "bones vibracions" de cara a les eleccions europees d'aquest diumenge i ha instat els joves, les dones i els treballadors que acudeixin a votar el PSOE per frenar la ultradreta.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en un míting a l'Escola Julián Besteiro del sindicat UGT en què també ha participat el secretari general, Pepe Álvarez, que ha expressat el seu suport al cap de l'Executiu ia la seva dona, Begoña Gómez, que ha estat cridada a declarar com a investigada per un presumpte cas de trànsit d'influència i corrupció.

Álvarez considera que està patint les conseqüències de les polítiques que desplega el Govern, segons ha indicat.

"Aquesta no és una qüestió personal ni amb el president, ni amb la dona del president, en tot cas estan pagant les conseqüències de les polítiques que s'han desenvolupat al nostre país".

"Estan enrabiant"

"Algú pensava que sortiria gratis convertir més de tres milions i mig de contractes temporals en contractes indefinits? Penseu que els agrada? SaNadó que estan enrabiant i estan desitjant veure quan poden arribar una altra vegada per tornar a la situació que tenien de explotació indigna d'una part molt important dels treballadors", ha llançat a continuació.

En la mateixa línia, ha insistit que seguiran recolzant Sánchez i la seva família, "no us deixarem sols perquè som gent de paraula, com tu", ha assenyalat. Unes paraules que Sánchez ha agraït "de cor", segons ha assenyalat posteriorment, durant la intervenció.

En la mateixa línia, el president insisteix que els ataquen pel que defensen i fan des de l'Executiu. A més, el cap de l'Executiu diu que el PSOE està preparat per guanyar aquest diumenge i considera que el PP d'Alberto Núñez Feijóo ha reduït les expectatives respecte a l'inici de la campanya electoral.

"Fa un mes deien que arrasarien el PSOE i avui són empatarem", ha llançat. Així, ha fet una crida a la mobilització dels votants socialistes, especialment dels joves, les dones i els treballadors, per frenar l'avenç de la ultradreta perquè al seu parer hi ha molt en joc als comicis europeus.