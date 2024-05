Sánchez demana votar Illa en massa i sense dreceres per a una àmplia victòria

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat divendres votar "en massa" i directament, sense dreceres, el candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, per aconseguir una àmplia victòria socialista a Catalunya.

Ho ha dit a l'acte final de campanya, amb Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la candidata número 2 per Barcelona, Alicia Romero, davant 3.500 persones al pavelló de la Vall d'Hebron i 500 més que s'han quedat fora, segons xifres del PSC.

"No busquem dreceres", ha dit, perquè assegura que és l'únic candidat que aspira a governar i avançar en convivència i drets socials a Catalunya.

Ha reiterat que el dilema a què s'enfronta la societat catalana diumenge és "si es vol treballar per l'avenç i la convivència i l'estabilitat, o es volen quatre anys més d'inestabilitat, de bloqueig, d'incertesa i paràlisi".

"Per això no només hem de guanyar, hem de demanar una àmplia victòria per a Salvador Illa el proper 12 de maig", ha clamat.

No considera que Catalunya estigui en decadència i creu que el que necessita és un president que “desbloquegi tota la potencialitat i les energies positives que té”, que assegura que pot fer Illa.

PP i Vox competeixen "per veure qui queda quart"

Ha afirmat que PP i Vox estan competint per "veure qui queda quart" i qui queda davant de l'altre, cosa que li sembla una falta de respecte per als catalans, i els ha avisat que els socialistes quedaran primers.

"El que no és acceptable és que per competir i aconseguir aquest quart lloc o el cinquè lloc el que facin sigui competir en missatges xenòfobs, amb la ultradreta independentista o amb la ultradreta espanyola", ha insistit.

Els ha acusat de banalitzar la violència de gènere on governen i per això ha animat les dones catalanes a votar el PSC diumenge: "Vosaltres heu de ser les protagonistes del canvi".

"No ha estat un camí senzill"

Sánchez ha reconegut que el dels socialistes "no ha estat un camí senzill" per la fallida de confiança, de desacords i de convivència que diu que van obrir l'expresident del Govern Mariano Rajoy i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i que assegura que resoldran ell i Illa si aquest és elegit president.

Per això ha recordat als socialistes que han patit aquests darrers anys, siguin o no càrrecs institucionals, ha dit: “Gràcies per aixecar la bandera que val la pena, que és la bandera de la convivència per superar la crisi que ens van deixar dos presidents de dretes a Madrid ia Barcelona".

Amb tot, ha sostingut que el PSOE defensa la majoria social: "A ells ens servim, per ells treballem. Per això, amics i amigues, davant del seu fang: democràcia, i davant dels seus crits: vot".

Amb la samarreta amb el logotip d'Illa

A l'inici del seu discurs, Sánchez ha demanat una de les samarretes que portaven alguns dels assistents a l'acte, de color blanc i amb la silueta de la cara d'Illa de color vermell (el logotip de la plataforma 'SI'), que es ha acabat posant damunt la camisa a petició dels assistents.

A l'acte han acudit els caps de llista per Girona, Lleida i Tarragona, Sílvia Paneque, Òscar Ordeig i Rosa Maria Ibarra; el president del PSC, Miquel Iceta; l'expresident de la Generalitat José Montilla, i l'exministre Manuel Castells, entre d'altres.