Sánchez explica a PP i Vox què és ser patriota

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha avisat el PP i Vox que patriotisme és acceptar Espanya com és i pagar a Hisenda: "Menys lliçons de patriotisme i més complir amb la pàtria pagant impostos", ha dit en al·lusió a la polèmica fiscal sobre la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso.

"El seu patriotisme acaba a les butxaques. No hi ha res més antipatriota que defraudar Hisenda", perquè així és com s'apliquen les polítiques públiques, ha afegit aquest diumenge a la clausura del 15 Congrés del PSC, que ha nomenat Salvador Illa líder del partit i candidat a les eleccions catalanes.

També ha afirmat textualment que la dreta i la ultradreta "no accepten Espanya tal com és": plural políticament i diversa territorialment, amb diferents llengües i cultures, i ha afegit que només el PSOE pot governar la complexitat actual.

Ha lamentat que la proposta de PP i Vox per a Catalunya és "un 155 permanent" i il·legalitzar partits independentistes, cosa que considera que portaria a un estat permanent d'excepció.

En canvi, ha destacat la temprança política del socialisme davant "els insults i la polarització" que practica la dreta i la ultradreta, i ha assegurat que les fórmules que practiquen els socialistes han fet que Catalunya estigui molt millor que el 2017.

Mesures de gràcia

Ha defensat els indults i la Llei d'Amnistia com a instruments per a la normalització política i la convivència, i ha assegurat que, amb aquestes mesures de gràcia, "guanya" la convivència, el creixement, l'ocupació, els drets, l'estabilitat política i els ciutadans corrents.

Sánchez ha assegurat que l'arribada del PP a la Moncloa el 2011 va "agreujar" el descontentament a Catalunya iniciat arran de la sentència del 2010 contra l'Estatut, i ha assegurat que la gestió del PSOE des del 2018 s'ha enfocat a construir convivència, cohesió social i territorial.

"Si pensem aquests últims sis anys, jo crec que ningú pot discutir que avui Catalunya està molt millor que l'any 2017, i això és gràcies a un govern socialista a Espanya", ha conclòs.