Sánchez garanteix suport a Ucraïna ''tot el temps necessari''

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dissabte que Espanya continuarà recolzant Ucraïna "tot el temps necessari" i s'ha oposat a qualsevol solució al conflicte que "validi una agressió o una annexió per la força" com la perpetrada per Rússia. , ja que "no durarà i només portarà un món més inestable i perillós".

Així s'ha pronunciat el cap de l'Executiu en intervenir a la sessió plenària inaugural de la Conferència de Pau per a Ucraïna celebrada a Lucerna (Suïssa), a la qual han acudit prop d'un centenar de països i organitzacions internacionals, inclòs el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, però de la qual s'ha absentat Rússia.

"Espanya seguirà donant suport a Ucraïna tot el temps necessari, perquè hi ha alguna cosa clara en aquest conflicte: hi ha un agressor, que és (el president rus, Vladímir) Putin, i hi ha una víctima, que és el poble d'Ucraïna. A tots els conflictes hem de defensar la víctima i aturar l'agressor", ha expressat.

Sánchez, que ha agraït a Suïssa que sigui l'amfitriona de la cimera, ha incidit que han passat més de dos anys des que Rússia va iniciar la seva "agressió militar" contra Ucraïna, "una infracció evident del Dret Internacional i dels principis de la Carta de l'ONU, inclusivament els de sobirania, independència i integritat territorial".

Després d'"honrar l'heroisme i la resiliència del poble d'Ucraïna i el seu Govern a la defensa del seu país", ha recordat que el conflicte ha provocat conseqüències mundials, com "una terrible crisi humanitària" que "ha empitjorat una crisi alimentària mundial que perjudica sobretot els més febles".

"I la por de la catàstrofe nuclear que pensem que mai tornaríem a veure", ha continuat, per titllar d'"inacceptables" les amenaces nuclears.

Una solució entre totes les parts, inclosa Rússia

El cap de l'Executiu ha indicat que no se li pot donar la culpa d'aquesta guerra "a Occident, a l'OTAN", i ha defensat que cal aplicar normes bàsiques per mantenir una coexistència pacífica entre els països.

"Hi ha normes molt senzilles, com, per exemple, que un país no pot envair el veí, no pot annexionar el territori d'un altre país per força. Si no actuem d'acord amb aquestes normes i no les defensem contundentment, no hi ha ordre internacional. El caos arrossegaria el nostre món a la llei d'aquell que sigui més fort.

Sánchez ha aprofitat la seva intervenció per llançar el missatge "inequívoc" que als països els "uneixen uns valors troncals, com ara el respecte a la sobirania de tots i cadascun, la seva independència i la seva integritat territorial, que el Dret Internacional i el Dret Humanitari Internacional són aplicables sempre i s'han de respectar sempre”.

"Són principis universals que hem de defensar de manera contundent, amb coherència i constància, a tot arreu, en qualsevol moment, independentment de qui estigui involucrat", ha afegit.

Per al president espanyol, "els principis són principis i per tant no són negociables" i s'han d'establir les bases per a una "pau equitativa i duradora a Ucraïna".

Sánchez, això sí, ha rebutjat que la pau passi per "una solució que validi una agressió o una annexió per la força", ja que "no durarà i només portarà un món més inestable i perillós".

"Esperem que aquesta reunió ajudi a generar aquest consens per eventualment arribar a una solució en un futur amb totes les parts involucrades, inclosa Rússia. Ha arribat l'hora de proporcionar una pau justa i duradora que mereixen Ucraïna i el món", ha conclòs.