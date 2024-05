Sánchez ja hauria descartat fer president de la Generalitat Carles Puigdemont

Pedro Sánchez no permetrà que Carles Puigdemont es converteixi en president de la Generalitat. Aquesta opció ha estat rotunda i públicament descartada pel mateix PSC i el president del Govern s'ha mantingut ferm en aquesta posició amb el cercle més proper. El PSOE, doncs, està decidit a fer tot el possible perquè Salvador Illa sigui el proper president de la Generalitat de Catalunya.

Segons informa aquest dimarts 14 de maig Vozpópuli , a la Moncloa estan disposats a arribar fins a les últimes conseqüències per aconseguir-ho. Això inclou la possibilitat de repetir eleccions a Catalunya, cosa que podria desencadenar una crisi a Madrid i posar en risc la legislatura. De fet, alguns membres de l'equip de Ferraz ja estan esmentant la possibilitat d'“eleccions generals”.

La convicció dels socialistes és ferma: Illa serà el proper president de la Generalitat “perquè la majoria independentista s'ha perdut” i perquè han “guanyat les eleccions tant en vots com en escons”. Així ho va manifestar dilluns passat 13 de maig Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet des de fa poc portaveu del PSC. "Això ha de quedar molt clar a Puigdemont, encara que ens amenaci de bloquejar la governabilitat a Espanya", va respondre en referència a l'advertència del líder de Junts+ la mateixa nit electoral, i que va ser confirmada de nou poques hores després, dilluns passat 13 al matí.

Tot i estar en plena ressaca electoral, el camí d'Illa cap a la Generalitat es va complicar ràpidament per diversos factors. No només pel desafiament llançat per Puigdemont, sinó també per l'anunci del president sortint, Pere Aragonès, que ERC se'n va a l'oposició (a més que ell deixa la primera línia política) i no "facilitarà una investidura del PSC". I és que els 20 diputats republicans són crucials per assolir (amb els 42 del PSC i els sis de Comuns Sumar) els 68 necessaris per aconseguir la majoria absoluta al Parlament.

Aquesta és la "primera instància" que abordarà després de la ronda de contactes el líder del PSC, va avançar Parlon. La segona? "Tampoc tanquem la porta a parlar amb Junts", va assegurar.