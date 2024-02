Sánchez se'n va del Marroc amb les mans buides

El president del Govern, Pedro Sánchez, no ha aconseguit el seu principal objectiu en viatjar al Marroc. El president marxa de Rabat, on ha estat rebut en audiència pel rei Mohammad VI i ha mantingut una llarga trobada amb el primer ministre marroquí, Aziz Ajanuch, sense una data concreta per a l'obertura de les duanes de Ceuta i Melilla encara que amb la confiança que pugui ser aviat.

Sánchez ha reconegut que per part espanyola "està tot llest" perquè la duana de Melilla pugui reobrir i la de Ceuta pugui començar a funcionar, però per part marroquina encara queden qüestions per resoldre. Segons ha precisat, el primer ministre li ha assegurat que "tan aviat" com es resolguin es farà aquest pas inclòs al full de ruta pactat el 2022.

Segons ha precisat, properament es reunirà el grup de treball sobre aquesta qüestió per aclarir les normatives de duanes. "Espero que aviat puguem ja tenir avenços significatius en aquesta qüestió", ha confiat.

Així doncs, ha recalcat que quan es produeixi l'obertura la voluntat és "impulsar un comerç transparent i regular que ha de redundar en benefici de les regions veïnes".

Sánchez s'ha pogut reunir amb el Rei Mohamed VI

Mohammad VI ha rebut al Palau Reial Sánchez i el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, que l'acompanya en aquesta visita oficial, a l'entrada de la sala on s'ha celebrat l'audiència i en un primer moment han intercanviat unes paraules en espanyol.

Tot seguit, el president del Govern li ha traslladat una salutació de Felip VI. El monarca alauita ha comentat que fa temps que no ha parlat per telèfon amb el Rei, i Sánchez li ha respost que segur que estarà encantat de fer-ho perquè té en gran afecte tant el Marroc com Mohamed VI i tant ell com la Reina guarden un bon record de la visita oficial que van fer el 2019.

La d'aquest dimecres ha estat la tercera trobada entre el president del Govern i el monarca alauita. El primer va tenir lloc el novembre del 2018 i el segon es va produir el 7 d'abril del 2022 per escenificar el final de la crisi diplomàtica suscitada per l'acollida a Espanya del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, i la postura espanyola respecte al Sàhara.

Mohamed VI no va rebre el president del Govern quan es va desplaçar a Rabat per a la Reunió d'Alt Nivell (RAN) de l'1 i 2 de febrer del 2023, ja que era fora del país, però en una conversa telefònica el va convidar a tornar en properes dates, per això aquesta visita que ha trigat no obstant un any a materialitzar-se.