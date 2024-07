Sánchez planteja una reforma per frenar els pisos turístics

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha indicat aquest dilluns que l'Executiu plantejarà dimecres que ve a les comunitats autònomes i la resta d'administracions una sèrie de propostes per "posar vedat" als pisos turístics, entre elles la creació d'un registre estatal per a controlar-ne el nombre i la reforma de la Llei de propietat horitzontal.

"Podem modificar la Llei de Propietat Horitzontal per veure si posem límit al fenomen dels apartaments o pisos turístics? Podem crear un registre a nivell estatal sobre aquests pisos turístics perquè no hi hagi un ús fraudulent o puguem controlar l'increment d'aquests pisos turístics, sobretot a les grans urbs? Aquest tipus de mesures les volem plantejar a la resta d'administracions i al conjunt de la societat", ha assenyalat Sánchez en declaracions a la SER.

El cap de l'Executiu ha afirmat que allò que va fer l'alcalde de Barcelona Jaume Colboni en relació amb aquesta matèria "va ser un pas valent, perquè va obrir un debat molt important a la societat". "I el Govern d'Espanya, malgrat que nosaltres no tenim competències en aquest àmbit, sí que va quedar mandatat per la Llei d'Habitatge per crear un grup de treball i plantejar una proposta que farem i plantejarem al conjunt de la societat i a la resta d'institucions aquest mateix dimecres", ha remarcat Sánchez.

El president ha explicat que hi ha moltes competències que estan en mans dels ajuntaments i de les comunitats autònomes i que l'objectiu del Govern és tractar de coordinar tots els esforços d'aquestes institucions i incorporar-ne de nous, com les propostes esmentades per crear-ne un registre estatal de pisos turístics o la reforma de la Llei de Propietat Horitzontal.

"Crec que el missatge polític és, per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes, que el Govern d'Espanya no roman aliè a aquesta qüestió i que, per descomptat, amb les nostres eines, perquè hi ha moltes competències que estan a les mans de les comunitats i els ajuntaments contribuirem a resoldre un dels principals problemes que explica l'alça dels preus del lloguer”, ha assegurat.