Sánchez podria cancel·lar la seva assistència al Consell Europeu després de la mort del sogre

Moments durs per al president del Govern, Pedro Sánchez, que podria cancel·lar la seva presència a la cimera de líders d'Estat i de Govern de la Unió Europea que comença aquest dijous a Brussel·les, després de la mort del sogre, segons han indicat fonts de Moncloa .

En aquest moment tots els escenaris estan oberts i per tant Sánchez podria cancel·lar per complet la seva presència a Brussel·les, acudir a la cimera des del principi o participar només a la jornada de divendres. En tot cas, al Govern treballen amb totes les opcions i, en cas que no hi assisteixi, ja han triat tres països que en què Espanya podria delegar el seu vot, segons apunten.

A Moncloa afirmen que estan preparats per a aquesta situació i asseguren que els interessos i la visió d'Espanya no es veuran minvats, perquè l'absència d'un líder és una circumstància que ha passat en ocasions anteriors i per tant el protocol per actuar i delegar el vot és clar.

El Consell Europeu intentarà ratificar l'elecció dels nous alts càrrecs de la Unió Europea, els anomenats 'top jobs' que previsiblement situaran Ursula Von der Leyen (PPE) al capdavant de la Comissió, el socialista António Costa com a president del Consell Europeu ia la liberal estonia Kaja Kallas com a Alt Representant per a la Política Exterior i la Seguretat.

A més d'aquest assumpte, els líders europeus també debatran sobre l'agenda estratègica de la Unió i d'altres assumptes que, segons apunten les fonts esmentades, arriben a Brussel·les força treballats i per tant no és previsible que siguin objecte de debat. Segons expliquen, de la dotzena de temes que estan a l'ordre del dia, deu estan pràcticament tancats.

Després que aquest mateix dimecres hagi mort Sabiniano Gómez, pare de la seva dona Begoña Gómez, a Moncloa consideren que l'absència de Sánchez al Consell Europeu és una possibilitat, a causa de la necessitat d'acompanyar la família en un moment complicat.