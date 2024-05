Sánchez rebutja parlar de la seva successió al capdavant del PSOE

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que "no ha arribat" el moment de parlar de la successió al capdavant del PSOE i assenyala que no serà ell qui decideixi sinó seran els "militants" perquè "el partit socialista és el partit de la seva militància".

"No ha arribat aquest moment. El partit socialista és el partit de la seva militància. I quan arribi aquest debat, qui decidirà no seré jo. Seran els mateixos militants els que decideixin qui serà la persona que continuï la trajectòria que prèviament Felip, José Luis i jo mateix hem liderat al partit socialista", ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a 'El País'.

Sánchez reconeix que durant els dies que reflexionava sobre el seu futur, no pensava en qui seria el seu successor. "Jo estava pensant en una situació difícil des del punt de vista personal i polític, sobre mi, sobre què fer", confessa.

Respecte als cinc dies en què es va allunyar de la seva agenda pública, Sánchez defensa que havia d'explicar com se sentia el conjunt de la ciutadania davant del que li va semblar "un atropellament groller i groller".

"Des de llavors, el que he viscut són cinc dies que no oblidaré mai, amb un etern agraïment en l'aspecte personal, però també en l'àmbit polític, perquè al final hi ha hagut molta gent que s'ha vist interpel·lada davant el deteriorament de la democràcia", ha comentat.

L'origen de la "màquina del fang"

En aquest sentit, critica que hi ha una "màquina del fang" que nega la conversa pública i, per això, sosté que la seva carta va ser una "rebel·lió" per no convertir "en rutinari el que és la desraó".

"Com a president del Govern d'Espanya, he patit, no per mi, sinó pel que jo represento, un assetjament sistemàtic per intentar deshumanitzar-me", ha denunciat.

Sánchez considera que l'origen de la "màquina del fang" respon al "no reconeixement de la legitimitat del Govern de coalició progressista" i diu que "tant el PP com Vox es fan ressò dels bulls que després escalen al debat polític i després inunden les tertúlies dels mitjans de comunicació i acaben sent judicialitzats per aquestes pseudoentitats ultradretanes, es diguin Mans Netes, Fes-te Sentir o qualsevol que sigui el seu nom”.

"Això ha passat amb Felipe González, amb José Luis Rodríguez Zapatero, però no amb aquesta envergadura. No existien les eines que avui sí que es tenen d'intel·ligència artificial, de xarxes socials, de tabloides digitals", ha assegurat.

Durant l'entrevista, Sánchez, preguntat sobre si creu que no és correcte que la seva dona doni suport a una empresa que aspira a adjudicacions públiques, defensa que la seva dona va fer una declaració d'interès juntament amb 32 declaracions d'interessos més d'empreses, institucions, corporacions digitals o institucions com ara l'Ajuntament de Madrid.

"L'empresa pública Red.es. ho va aclarir als pseudomitjans digitals. I ens trobem amb la judicialització d'un pseudosindicat que precisament el que diu és que probablement molta de la informació que ha presentat davant del jutge és falsa", ha manifestat.

Renovació del CGPJ

Finalment, sobre la renovació del CGPJ, el president afirma que "no és el Govern qui haurà d'oferir una solució, ha de ser el Parlament" i lamenta que no es renovi perquè se segueixen posant "excuses", encara que confia que la reforma “s'ha de fer”.

"És al Parlament on es decideix i es nomenen els integrants del Consell General del Poder Judicial. Ni es pot polititzar la justícia ni es pot judicialitzar la política. I insisteixo, crec en la independència del poder judicial, crec en la justícia" , ha postil·lat.