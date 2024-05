Sánchez: ''El reconeixement de Palestina no va contra ningú''

"És una decisió històrica amb un objectiu: que israelians i palestins arribin a la pau". Amb aquestes paraules començava la declaració institucional del president del Govern, Pedro Sánchez, el dia que es confirmarà que Espanya, igual que altres estats, reconeix l'estat de Palestina.

"És l'única forma per avançar cap a una pau i seguretat entre tots dos estats", ha continuat el cap de l'Executiu des de les portes de la Moncloa, dient també que s'ha arribat un punt en què "l'estat de Palestina ha de ser viable, sota el govern de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP)".

Sánchez ha recordat que el govern espanyol respecta i comparteix la visió de les autoritats. "La nostra visió està alineada amb les resolucions de les Nacions Unides (ONU)", ha apuntat, afegint i deixant clar que "no reconeixerem canvis en les línies frontereres que no siguin les del 1967".

De la mateixa manera, el líder del PSOE ha volgut destacar que "el reconeixement de Palestina com a estat no s'adopta contra ningú", ha seguit, dient que Israel és "un poble amic, a qui respectem".

Tot seguit, Sánchez ha mostrat "el seu rotund rebuig a Hamàs", incidint en la lluita contra el terrorisme, cosa que ha dit que Espanya sempre ha abanderat.

Per acabar, ha remarcat que hi ha tres prioritats: posar fi a "una crisi sense precedents", que permet l'entrada d'ajuda internacional, el suport a l'ANP i que es faci el màxim possible per garantir l'existència dels dos estats.

El llarg camí de Palestina per ser reconeguda

Palestina va ser admesa com a membre número 195 de la UNESCO, amb l'estatus d'Estat membre de ple dret a l'octubre del 2011.

El 29 de novembre del 2012, l'ONU va adoptar la Resolució 67/19 (projecte de resolució A/67/L.28) en virtut de la qual va concedir a Palestina la condició d'Estat observador no membre de l'organització.

El 17 de desembre de 2014, el Parlament Europeu va recolzar públicament el reconeixement de l'Estat de Palestina, després d'haver-ho fet els parlaments de diversos països membres com el Regne Unit, Espanya, França, Irlanda i Itàlia.

Al maig de 2015 també va ser reconegut oficialment per la Santa Seu. A mitjan 2024, un total de 142 dels 193 Estats membres de ple dret de l'ONU (el 73,57%) reconeixien Palestina com un Estat.