Sánchez reitera la necessitat que Espanya i Europa reconeguin un Estat palestí

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reiterat la necessitat que Espanya i Europa reconeguin un Estat palestí, dies després d'anunciar que proposarà el reconeixement a l'Estat palestí a les Corts durant aquesta legislatura.

En clausurar el 15è Congrés del PSC a Barcelona, Sánchez ha defensat "enarborar la bandera, cada vegada més necessària en aquest món, de la pau". Ha concretat la necessitat de contribuir a la pau a l'Orient Mitjà "amb el reconeixement de l'Estat de Palestina, també per part d'Europa i, sens dubte, per part d'Espanya".

Per aconseguir aquest i altres objectius a Espanya, ha demanat unió a Espanya i mirar cap a Europa: "Necessitem més Europa que mai", ha dit, i unir-se als que ha qualificat de germans europeus. La defensa d'aquest objectiu ha aixecat els aplaudiments dels assistents al 15è Congrés, entre els quals han estat la vicepresidenta del Govern María Jesús Montero; la portaveu del Govern i ministra Pilar Alegría, i el ministre Jordi Hereu.

Hi ha nou països europeus que reconeixen Palestina com a estat

Hi ha nou països europeus que ja reconeixen Palestina, però Espanya no n'és un. En els darrers anys, hi ha hagut no més que intents de fer-ho. El 2011, el grup parlamentari Esquerra Republicana-Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va portar la iniciativa al Congrés dels Diputats, però la proposició va acabar caducant. El 2012, va donar suport per donar un estatus d'Estat Observador a Palestina, a l'ONU, a través del govern del Partit Popular, sense anar més enllà.

Després, des de l'entrada del PSOE al govern, el 2018, hi ha hagut moviments ínfims. Com a ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell va anunciar un "procés intern" per trobar una posició comuna sobre Palestina amb la resta de ministres d'Afers Estrangers europeus, però la Unió Europea no va reconèixer mai Palestina com a estat.

Abans, a les eleccions del 2015, tant el PSOE com Podem van portar al seu programa la proposta del reconeixement de Palestina. Encara que no van governar en aquesta legislatura, sí que ho van fer a partir del 2018, gràcies a una moció de censura. Però sis anys després, Espanya continua sense reconèixer Palestina com a estat. Sí que ho fan nou estats europeus: Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Hongria, Malta, Polònia, República Txeca, Romania i Suècia.