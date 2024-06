Sánchez separa el finançament de Catalunya de la investidura d'Illa

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha garantit aquest dimecres a la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, que complirà el pacte que va tancar amb ERC per a la seva investidura reformant el sistema de finançament autonòmic i reconeixent “una singularitat al poble de Catalunya i ha desvinculat aquest compromís de l'eventual investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

Així ho ha dit al Ple del Congrés després que la portaveu del partit de Carles Puigdemont exigís un finançament "just" per a la seva comunitat i preguntés al cap de l'Executiu si Catalunya només podrà assolir aquest objectiu si s'investeix el líder del PSC.

Sánchez ha convidat Nogueras a "llegir els acords d'investidura", en concret el que va tancar amb ERC. "El que vaig assumir va ser el compromís de reformar el sistema de finançament autonòmic i reconèixer una singularitat al poble de Catalunya", ha recordat

"Això és el que he pactat amb Esquerra Republicana i és el compromís que compliré durant aquesta legislatura, també amb vostès, per descomptat", ha abundat, incidint que aquest és el seu compromís, amb independència que Illa aconsegueixi o no ser investit.

No és un privilegi

Prèviament Nogueras havia subratllat que el finançament dels catalans depèn dels Pressupostos Generals a l'Estat i no d'"una investidura". També ha instat el president a deixar de parlar de forma "irresponsable" de "finançament singular" per a la seva comunitat "com si fos un privilegi" perquè, ha destacat, Catalunya no necessita "cap favor ni tracte especial" sinó que se li pagui allò que "li correspon".

"La gent de Catalunya, independentista i no independentista, no demana un finançament singular, necessita un finançament just i que es pagui als catalans allò que correspon als catalans, no allò que a vostè li sembli o li convingui", ha avisat Nogueras , recalcant al president que els diners "no són seus" ni poden fer amb ell "el que vulgui".

Així, ha apuntat que "cada català perd 2.700 euros anuals per l'únic fet de formar part de l'Estat espanyol" mentre que un extremeny guanya 3.200 o un castellanoil·leonès 1.800". "Haurien de preocupar-se tots vostès una mica més de la vida de les persones i una mica menys de les cadires, les poltrones, les enquestes i els titulars perquè més de la meitat de la població passa per dificultats per arribar a un nivell de mes”, ha afegit la portaveu de Junts.

"I si no col·loca Illa, que ens donin a tots?"

I després ha preguntat directament a Sánchez: "¿Els catalans només ens mereixem els diners que ens corresponen si vostè aconsegueix col·locar Illa al Govern de Catalunya i si no, què? Què ens donin a tots?, perquè això és exactament el que vostè està dient".

A més, ha recordat al cap de l'Executiu que Junts negocia amb el PSOE fora d'Espanya i amb un mediador internacional no “per caprici” sinó perquè els han demostrat que els socialistes “no són de fiar”.

"I no es confonguin, la nostra feina aquí no és fer que vostè o un partit polític espanyol li vagin bé les coses. Nosaltres som aquí per a Catalunya i per als catalans", ha sentenciat.

Sánchez li ha respost que, efectivament, Catalunya mereix "un millor finançament, com la resta de territoris d'Espanya" i ha tret pit que el seu és el Govern que més ha apostat pel finançament de les comunitats autònomes, amb 250.000 milions d'euros euros "de mitjana més" que durant els sis darrers anys d'executius del PP.

També ha assenyalat que Catalunya ha rebut gairebé 50.000 milions i que amb aquestes inversions s‟està reforçant l‟Estat del benestar i s‟ha pogut doblar la capacitat d‟estalvi de les famílies el 2023.