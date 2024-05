Sánchez tanca la porta a fer president Puigdemont

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat "completament" que els socialistes recolzin el candidat de Junts, Carles Puigdemont, perquè sigui el nou president català, assenyala que no té majoria i per tant considera que "tots els camins condueixen a (Salvador) Illa", el candidat del PSC.

Sánchez considera que Puigdemont ha d'"assumir la realitat" que indica que no hi ha una majoria independentista al Parlament de Catalunya, la primera vegada que passa en democràcia i per tant haurà d'adonar-se que no té opcions i que l'únic candidat viable per presidir Catalunya és Illa.

"Li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha assenyalat el cap de l'Executiu en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press.

Sánchez ha fet aquestes declaracions després de les eleccions catalanes de diumenge passat en què el PSC va ser primera força amb 42 escons i en què les forces independentistes no van aconseguir majoria absoluta al Parlament.

No hi ha majoria independentista

Així, assenyala que Puigdemont es troba en una situació molt semblant a la que va viure el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de les eleccions generals del 23 de juliol, quan no va poder governar perquè no sumava prou majoria parlamentària.

En aquest sentit, diu que el líder de Junts volia guanyar les eleccions, sumar majoria parlamentària independentista al Parlament de Catalunya "i no ha aconseguit ni una cosa ni l'altra", segons ha remarcat.

"Per tant, li costarà més o menys temps, però al final la realitat és la realitat i és que no li donen els números per ser elegit president", ha apuntat abans d'assenyalar que "tots els camins, al final, hi condueixen". protagonista, que és el guanyador de les eleccions i que és Salvador Illa”.

En la mateixa línia, ha subratllat que el resultat a Catalunya deixa diverses coses clares, per primer cop en quaranta anys els partits nacionalistes o independentistes no sumen majoria, l'opció que va guanyar les eleccions "ha apostat clarament per l'entesa" ia més n'hi ha una opció "progressista" que "suma 68 escons" en referència a la suma de PSC, ERC i Comuns-Sumar.

A més, assenyala que la dreta i la ultradreta segueixen sent "minoritaris" ia més qüestiona el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, si pensa recolzar una hipotètica investidura d'Illa. Sánchez ha posat en qüestió l'estratègia del PP de "copiar el discurs xenòfob de Vox" perquè els de Santiago Abascal han mantingut el nombre d'escons que tenien.

Catalunya no acceptaria una repetició electoral

D'altra banda, respecte als efectes que el resultat a Catalunya pot tenir per a la governabilitat d'Espanya, atès que el Govern necessita els suports d'ERC i Junts al Congrés dels Diputats per mantenir la majoria, Sánchez considera que són "plànols diferents advoca per donar temps a les forces polítiques però no veu en risc els seus suports.

El president considera en aquest sentit que la societat catalana està dient a les urnes que cal recolzar el Govern de coalició, atès que a les generals del 23J les dues forces més votades van ser PSOE i Sumar.

Als resultats del 12M, Sánchez veu que els catalans volen ser "part activa" de la construcció de l'Espanya "plural i diversa" que afronta els debats actuals des d'una visió progressista.

En tot cas, té molt clar que la societat catalana "no acceptaria una repetició electoral" i per tant apel·la a la "responsabilitat" dels partits perquè hi hagi un nou govern liderat per qui va guanyar les eleccions ia més, segons afirma, té els números per tirar endavant una investidura.

Tot i això, Sánchez diu que aquests dies no ha parlat ni amb Puigdemont ni amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras ni tampoc han intercanviat missatges de manera indirecta i assenyala que els partits tenen els seus processos interns i les seves etapes.

Resultats "evidents" d'indults i amnistia

D'altra banda, Sánchez ha tornat a defensar la seva política cap a Catalunya i mesures com els indults als condemnats pel procés o la Llei d'Amnistia que veurà la llum definitiva les properes setmanes en assenyalar que els resultats positius que estan tenint són “evidents ".

Tot i que Sánchez ha admès que va tenir "dubtes" amb aquestes iniciatives "arriscades" i veu legítim que part de la ciutadania també en tingui, considera que ara hi haurà moltes més persones que entenguin millor la seva "aposta per la concòrdia" i la convivència.

"Hi ha una dada que a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció. Quatre de cada cinc electors catalans que van votar el 12 de maig passat han votat opcions polítiques que han apostat, d'una manera o altra, per la normalització i l'estabilitat en la política catalana", ha assenyalat, seguint la línia marcada aquesta setmana pel PSOE i el Govern que veu als resultats de diumenge un "aval" a l'Amnistia i els indults.

Crítiques de García Page i Lambán

En la mateixa línia, davant les crítiques internes a aquesta mesura, per part del president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page i el senador Javier Lambán, Sánchez insisteix a defensar l'Amnistia i rebutja que hagi fet cessions a l'independentisme.

Per contra, pensa que la democràcia ha demostrat la seva força i legitimitat "amb el perdó i la generositat" que tenen "efectes guaridors" per resoldre un conflicte polític "d'enorme envergadura".