Sánchez viatja al Marroc aquest dimecres: Quins assumptes ha de resoldre?

El president del Govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dimecres en "viatge oficial" al Marroc, segons ha anunciat Moncloa. De moment no és clar si serà rebut pel rei Mohammad VI ni l'agenda concreta de la visita.

El viatge de Sánchez, que estarà acompanyat pel ministre d'Afers Estrangers, la Unió Europea i la Cooperació, José Manuel Albares, es produeix més d'un any després de la Reunió d'Alt Nivell (RAN) amb el Marroc. Un esdeveniment que va servir per consolidar la nova etapa en la relació iniciada després del suport al pla d'autonomia marroquina per al Sàhara el març del 2022.

Aleshores, Mohamed VI no era al país i no va poder rebre Sánchez, com era costum davant aquest tipus de cites. Tot i això, en la conversa telefònica que van mantenir abans de la cimera el va emplaçar a una propera visita oficial que no s'ha produït fins ara.

"El Marroc és un país veí, amic i soci estratègic d'Espanya en tots els àmbits", ha destacat Moncloa, que ha emmarcat la visita a l'arrencada de la nova legislatura i posat en valor "els profunds llaços que uneixen els dos països".

Precisament, el Marroc va ser el destí del primer viatge a l'exterior d'Albares després de l'inici de la legislatura. El ministre va viatjar a Rabat el 14 de desembre passat per reunir-se amb el seu homòleg marroquí, Naser Burita, i va ser rebut pel primer ministre, Aziz Ajanuch.

Aquests contactes van servir per abordar els avenços en la posada en pràctica del full de ruta traçat després de la trobada del 7 d'abril del 2022 entre Sánchez i Mohamed VI.

Quins assumptes haurà de resoldre Sánchez?

Un dels punts clau és el de la reobertura de la duana de Melilla, tancada unilateralment pel Marroc el 2018, i l'obertura d'una de nova a Ceuta, on no havia existit fins ara. Segons va explicar Albares, per part espanyola està tot llest perquè es pugui produir l'obertura i no es considera que calgui fer més proves pilot com les realitzades al gener, febrer i maig del 2023.

Tot i això, Burita ha aclarit que encara que el Marroc està compromès amb aquesta qüestió encara té alguns aspectes tècnics a resoldre però ha confiat que "en els propers mesos" es pugui assolir "aquest objectiu comú".

La cita també va servir per abordar el problema de la delimitació de les aigües territorials, que actualment se superposen. Pel que fa a aquesta qüestió, Burita va deixar clar que en aquesta nova etapa els dos països s'han compromès que no hi caben "mesures unilaterals" ni "cap tipus d'acció sorpresa", sinó que tot es resol mitjançant el diàleg i la cooperació. Les solucions que es necessiten "es trobaran a través del diàleg, del consens i aplicant els valors de respecte mutu", ha afirmat.

D'altra banda, davant l'increment de les arribades d'immigrants a l'últim any, en particular a les Canàries, el Govern s'ha esforçat els últims mesos a posar en valor la bona cooperació que hi ha en aquesta matèria amb el Marroc, on pràcticament diàriament s'ha informat les últimes setmanes de pasteres amb destinació a Espanya interceptades, i aclarint que les arribades procedien principalment de Mauritània.

També s'ha comptat amb la col·laboració de les autoritats marroquines per resoldre el recent episodi de col·lapse de les sales per a la tramitació d'asil de l'aeroport de Barajas, després que subsaharians --la majoria senegalesos-- aprofitessin a viatjar des de Casablanca sense necessitat de visat i en trànsit a Madrid sol·licitaran quedar-se a Espanya.