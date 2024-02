Sánchez viatjarà al Marroc aquest dimecres

per Helena Celma

El president del Govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà aquest dimecres en "viatge oficial" al Marroc, segons ha anunciat Moncloa sense que de moment estigui clar si serà rebut pel rei Mohammad VI.

El viatge de Sánchez, que estarà acompanyat pel ministre d'Afers Estrangers, la Unió Europea i la Cooperació, José Manuel Albares, es produeix més d'un any després de la Reunió d'Alt Nivell (RAN) amb el Marroc.

Aleshores, Mohamed VI no era al país i no va poder rebre Sánchez, però el va emplaçar a una propera visita oficial que no s'ha produït fins ara.

"El Marroc és un país veí, amic i soci estratègic d'Espanya en tots els àmbits", ha destacat Moncloa, que ha emmarcat la visita a l'arrencada de la nova legislatura i posat en valor "els profunds llaços que uneixen els dos països".