Sánchez i el reconeixement de Palestina: ''Estem del costat correcte de la història''

per Redacció CatalunyaPress

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha ratificat aquest divendres la voluntat de reconèixer Palestina com a Estat el 28 de maig al Consell de Ministres: "Estem del costat correcte de la història".

"Ser president d'un govern que pren aquesta decisió, que obre aquest camí a Europa, que és reconegut com a tal a bona part del món com un país solidari i compromès amb aquests grans debats, em fa pensar que estem del costat correcte de la història ", ha sostingut a la sessió de cloenda de la 39a Reunió del Cercle d'Economia.

Sánchez ha afegit que prendran la decisió de reconèixer l'Estat de Palestina "en coherència" amb la política exterior del Govern central de defensar la pau en aquest territori i també a Ucraïna.

Ha defensat que s'ha de preservar un ordre internacional "basat en regles en què no es deshumanitzi, en què no es converteixi en quotidià el patiment, els desplaçaments i la mort indiscriminada de persones".

"Deshumanització" del debat públic

"El que em preocupa més és la deshumanització del debat públic i com ja donem per fet que puguin morir persones indiscriminadament que són nens i nenes que representen el futur que tots hem de preservar", ha subratllat.

És més, vaticina que, quan s'acabi la guerra i els ciutadans siguin conscients del que ha passat a Gaza, s'adonaran que han estat testimonis "d'un dels moments més foscos del segle XXI". "I jo vull que els espanyols, quan això passi, tinguin l'orgull de veure que el seu govern i el seu país va defensar i va estar del costat correcte de la història, a Ucraïna ia Palestina", ha conclòs.

Els precedents a aquest reconeixement

Espanya ha mostrat la intenció de reconèixer l'Estat palestí diverses vegades. Aquesta intenció s'ha manifestat mitjançant discursos polítics, resolucions parlamentàries i declaracions oficials, evidenciant una postura coherent amb la seva política exterior de defensa dels drets humans i l'autodeterminació dels pobles.

Un dels moments més destacats en aquest context es va produir el novembre del 2014, quan el Congrés dels Diputats espanyol va aprovar una resolució no vinculant que instava el Govern a reconèixer Palestina com a Estat. Tot i que aquesta resolució no tenia un efecte immediat en la política exterior, va ser un indici clar del suport polític a Espanya cap a la causa palestina i un senyal a la comunitat internacional de la seva posició respecte a aquest conflicte.

Més recentment, el maig del 2024, el president del Govern, Pedro Sánchez, va ratificar la seva voluntat de reconèixer Palestina com a Estat en una propera reunió del Consell de Ministres. Segons Sánchez, aquesta decisió s'emmarca en una política exterior coherent amb la defensa de la pau i els drets humans en territoris conflictius com Palestina i Ucraïna. La iniciativa de reconèixer Palestina reflecteix un intent d'Espanya de liderar a Europa una posició més proactiva i solidària en relació amb els grans debats internacionals.