SCC considera que l'amnistia significa ''la submissió a una minoria hispanòfoba''

"Dia infaust per a la democràcia". Amb aquesta reflexió comença el comunicat que ha emès Societat Civil Catalana (SCC), un dels actors que s'ha manifestat públicament després de l'aprovació de la Llei d'Amnistia, cosa que ha passat aquest dijous 30 de maig al migdia al Congrés de els Diputats, després d'haver rebut la llei 177 vots a favro pels 172 en contra.

L'entitat lamenta que aquesta legislació és "la submissió a una minoria hispanòfoba i supremacista" que assegura que s'ha produït amb l'aprovació definitiva de la llei per part de la Cambra Baixa.

En un comunicat, l'entitat ha assegurat que aquesta llei s'ha negociat "d'esquena al poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat i on resideix la sobirania nacional", i ha afegit que confien en la justícia espanyola i europea, que tindrà la darrera paraula, al seu parer.

"El Govern i els seus socis van negociar, i avui han consumat, l'atropellament a l'Estat democràtic de dret", ha criticat SCC, que ha sostingut que aquesta nova norma suposa una derogació del principi dʻigualtat davant la llei.

SCC acompanya la seva publació a X amb un vídeo d'uns 2 minuts de durada.

Esborrar delictes és "una traïció a la democràcia"

Aquesta entitat ha estat una de les més actives a denunciar i mostrar el rebuig a l'aprovació de la llei. De fet, a mitjans de març, quan va començar la seva tramitació, ja havien emès un altre comunicat en què asseguraven que "esborrar delictes i concedir impunitat a condemnats i pròfugs és una traïció a la democràcia".

SCC denuncia que "per amnistiar els responsables de la insurrecció del 2017, la majoria del Legislatiu ha ignorat la divisió de poders" i acaba assegurant que "en un moment gravíssim de la nostra història, SCC es compromet a mantenir la batalla als Tribunals, al carrer ia Europa perquè el terrorisme, la malversació, la traïció i la sedició continuïn sent el que sempre han estat: gravíssims delictes sobre els quals no és possible girar full.