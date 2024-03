Serà Alejandro Fernández el candidat del PP per a les eleccions del 12 de maig?

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i el líder popular català, Alejandro Fernández, es van reunir dilluns a la tarda 25 de març per "posar en comú la seva visió sobre el context polític actual" a Catalunya ia Espanya, si bé el partit no ha aclarit si serà l'actual president regional el candidat per a les eleccions catalanes del proper 12 de maig.

En aquest sentit, fonts del partit han explicat que la direcció nacional del PP finalitzarà les pròximes hores la consulta amb els principals actius del partit a Catalunya i traslladarà a l'opinió pública la decisió”.

Alhora, les citades fonts han asseverat que durant el matx, Fernández ha traslladat la seva "absoluta disposició al partit". "Finalitzada la negociació amb Ciutadans, avui he traslladat al President Núñez Feijóo la meva absoluta disposició. Com a candidat a la Generalitat, com a afiliat de base, sempre ajudaré en tot allò que pugui que el PP de Catalunya obtingui el millor resultat possible", ha escrit en un missatge a la xarxa social X.

Precisament, 'Génova' va insistir la setmana passada que no perjudicaria dilatar l'elecció del seu candidat a Catalunya, ja que aleshores la prioritat era integrar Ciutadans. Tot i això, dues formacions van trencar les negociacions divendres passat i finalment no aniran junts a les eleccions, un fracàs que va acabar amb la dimissió del secretari general del partit taronja, Adrián Vázquez, que havia liderat aquestes converses per part del seu partit.